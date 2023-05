Arxiu - Cotxe dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han acordonat aquest dimarts a la tarda la plaça de la Bonanova de Barcelona per evitar possibles protestes entre veïns i uns 150 ocupes que viuen als immobles del Kubo i la Ruïna, situats davant de l'església de la plaça.

Cap a les 19.30 hores els Mossos han posat cintes policials i tanques per les manifestacions de signe contrari que s'han convocat de persones a favor i en contra dels edificis ocupats , encara que encara no hi ha persones concentrades a la zona.

A l'entorn de la plaça s'han desplegat més de 20 furgons policials i els agents eviten que els ciutadans accedeixin a la zona.

Els ocupants de la Ruïna han fet sonar a través d'altaveus la Serenata n.13 de Wolfgang Amadeus Mozart i han tret el cap per sobre els murs de la casa tapats amb passamuntanyes i ulleres de sol.

Cap a les 20 hores està previst que els candidats de Cs i Vox a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau i Gonzalo d'Or, respectivament, atenguin els mitjans de comunicació i participin a la protesta contra les dues cases ocupades.