Platja de Barcelona / @EP

La situació a les platges de Barcelona no és la més idònia, i ho serà menys a partir del 16 de maig, quan els socorristes de la ciutat comtal acudiran a la vaga indefinida per l'impagament dels salaris del mes d'abril. Aunar Group 2009, SL, l'empresa que té la licitació per part de l'Ajuntament de Barcelona, no es pot fer càrrec de les nòmines dels 50 treballadors.

La secció sindical CGT dels socorristes han mantingut diverses reunions amb l'empresa, però a cap s'ha donat alguna solució al problema. A més, tampoc no han contestat a totes les comunicacions que s'han fet des del correu, tal com expliquen a CatalunyaPress, per la qual cosa la situació no és la més còmoda per a les dues parts. "Ens hem reunit, no hi ha hagut acords, hi ha hagut molts correus sense respondre, i per això l'última opció que tenim és la vaga", comenten.

Els problemes van arrencar al març, mes en què arrencava el servei de socorristes. L'empresa es va reunir amb l'Ajuntament per explicar-los que no podrien fer front a les properes nòmines, però l'entitat municipal "no els va fer cas". Per tant, el que va acabar succeint va ser que només cinc treballadors van cobrar la nòmina.

Pel que fa a l'Ajuntament, la secció sindical reclama que l'ens municipal vetlli pel compliment. "Sabem que s'estan movent, però no sabem quins moviments estan fent, ni ells ni l'empresa", lamenten des de CGT.

"Exigim cobrar les nòmines immediatament, o bé per l'empresa i sinó amb els 216.114€ que l'Ajuntament de Barcelona reté com a garantia definitiva del contracte de les empreses perquè compleixin els seus plecs de càrrecs entre els que hi ha el pagament de les nòmines. Aquest tema no pot esperar per la gravetat que comporta per als treballadors l'impagament de l'habitatge, els serveis bàsics i fins i tot l'alimentació. Això requereix una solució immediata i sense dilació.”, reclamen al comunicat.

Més enllà dels problemes amb les nòmines, la CGT defineix també altres problemes que volen arreglar:

No fan correctament l'avís perquè els socorristes es presentin en temps i forma per a la campanya del 2023 i es reincorporin.

Desemparo en la gestió del servei en el seu darrer any de licitació (aquesta dura tres anys amb opció a un quart prorrogable).

Formació pendent de l'any 2022, incomplint el plec tècnic.

Manca de material de protecció, EPIs, uniformitat, entre d'altres.

"Cada any tenim problemes", lamenten des de la secció sindical, ja que els problemes han vingut també des d'empreses anteriors com la Creu Roja o Proactiva. Per tant, a partir del 16 de maig s'instal·larà la vaga indefinida a vuit platges de Barcelona: des de Sant Sebastià, la platja de l'Hotel Vela, fins a la del Fòrum.