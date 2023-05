Rufián, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

Una de les últimes reaccions per part de polítics a la situació que es viu al barri de la Bonanova , amb les cases okupades del Kubo i la Ruïna , va ser la del passat 9 de maig per part del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés , Gabriel Rufián .

Preguntat per un periodista, en primera instància el polític colomenc ha dit que "no contestem preguntes patrocinades per nazis", encara que després de la insistència del periodista ha acabat la seva intervenció sobre el tema amb un "els veïns de la Bonanova necessiten de tot menys ajuda".

Dijous que ve 11 de maig, l'empresa Desokupa ha anunciat la seva presència a la zona, prometent que desallotjarà els okupes, encara que des dels Mossos han apuntat que tindran un operatiu a punt per garantir que la situació no es descontroli.

CONTRAST AMB ALTRES FIGURES DEL SEU PARTIT

Les declaracions de Rufián són una nota discordant dins del partit, ja que altres noms, com el conseller d'Interior , Joan Ignasi Elena, o el de Drets Socials , Carles Campuzano , han estat més mesurats a les seves declaracions sobre el tema.

També s'ha pronunciat sobre la qüestió el candidat republicà a l'alcaldia, Ernest Maragall , que ha acusat "l'extrema dreta de voler viure del conflicte" i s'ha mostrat partidari d'"evitar qualsevol esclat de violència".