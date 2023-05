Eloi Badia, de Barcelona en comú, és president de Tersa

La Guàrdia Civil està inspeccionant i registrant des de primera hora d'aquest dimecres les instal·lacions de la incineradora de l'empresa pública Tersa a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) per ordre judicial, a la recerca de proves d'una possible contaminació excessiva.

L'origen de la investigació judicial és la denúncia a Tersa per cremar presumptament residus sense el pertinent control de la temperatura, segons el que estableix la normativa, cosa que hauria comportat l'emissió de compostos contaminants, potencialment cancerígens, amb afectació essencialment als barris de Diagonal Mar i Besòs de Barcelona, ia la localitat de Sant Adrià de Besòs .

Des de primera hora del matí, agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Barcelona estan inspeccionant la planta, segons ha avançat El Periódico.

De fet, segons aquest mateix mitjà, el 'cas Tersa' ha destapat l'escàs control en temps real de les emissions tòxiques a Catalunya. En aquest sentit la Generalitat ha admès que no té capacitat per revisar els mesuraments de contaminació en viu i ha descarregat la responsabilitat a les empreses instal·lacions de la incineradora pública de Tersa, situada a la confluència entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

La planta és focus d'una investigació judicial que intenta aclarir si va cometre suposades irregularitats que haurien comportat emissions de partícules i altres substàncies contaminants a l'atmosfera per sobre del que permet la llei entre el 2015 i el 2019.

Dues unitats de la Guàrdia Civil i diverses del cos sense logotipar s'han desplaçat d'hora a la central, acompanyades per la lletrada de l'administració de justícia. La inspecció està envoltada de circumstàncies insòlites. A diferència del que és habitual, Tersa ha sabut amb antelació del dia i l'hora en què els agents es personarien. Un tret fonamental d'aquestes batudes és que siguin imprevistes per localitzar indicis del suposat il·lícit. Els registres es practiquen quan la causa es troba encara sota secret de sumari, cosa que ja no passa a les indagacions sobre la incineradora del Besòs.

Així, les parts personades en el procés judicial han rebut notificació de cadascuna de les resolucions sobre l'actuació que s'efectua aquest matí, inclosa Tersa, amb dos dels seus màxims responsables encausats.

La Guàrdia Civil pretén comprovar els sistemes de control de les temperatures dels forns crematoris per verificar si l'algorisme amb què es calculen els graus en què crema les escombraries garanteixen la combustió completa de les deixalles i els seus components tòxics. Es tracta d'una qüestió essencial a aclarir, atès que els informes policials sostenen que l'empresa va cremar residus “en nombroses ocasions” per sota de 850 graus. És la temperatura mínima per certificar que no s'alliberen substàncies contaminants a l'ambient. Tersa i la Generalitat neguen incompliments .



Alhora, els agents volen revisar el funcionament de la planta. Es proposen verificar si el sistema automàtic de mesuraments compleix els requisits, quin és l'ús de carbó actiu per absorbir dioxines, furans i metalls pesants i corroborar que es descarrega de cendres amb mesures de seguretat. Els policies també tenen intenció de rastrejar en arxius informàtics, dispositius electrònics i documents en paper que puguin aportar informació a la investigació. Alhora, la Guàrdia Civil va sol·licitar autorització per accedir a correus electrònics que puguin guardar relació amb els fets .



El 'cas Tersa' neix arran d'una denúncia que la Fiscalia va presentar el març del 2022, després de gairebé quatre anys d'indagacions originades per un avís de la plataforma veïnal Aire Net.



Al sumari, consten llistats aportats per la Generalitat amb els mesuraments minut a minut de les emissions contaminants que Tersa va expulsar suposadament entre el 2017 i el 2021. I d'aquestes dades segons El Periódico se'n desprenen suposades infraccions majúscules i constants dels límits legals almenys durant 10 mesos de 2018 i 2019. La Generalitat respon ara que la documentació conté milions de registres “erronis” per un suposat error en la còpia de dades. La Fiscalia ha sol·licitat un informe de la Guàrdia Civil sobre les presumptes superacions dels barems normatius i ha demanat explicacions al Departament d'Acció Climàtica i Tersa.

ELOI BADIA ACUSAT PER AQUEST PRESUMPTE DELICTE ECOLÒGIC



La plataforma Airenet, que exerceix l?acusació particular, havia demanat al jutjat de Badalona un registre a la planta per comprovar in situ si es duen a terme pràctiques irregulars, però l?instructor va denegar la petició.



Els lletrats d'Airenet van recórrer a la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va considerar, en canvi, en una interlocutòria que era "útil, adequada i pertinent" que la Guàrdia Civil practiqués una inspecció a la incineradora ateses les irregularitats que es recullen a l'informe pericial .

En aquest sentit, els magistrats de l'Audiència de Barcelona van al·legar que la inspecció de la Guàrdia Civil podia servir per comprovar si l'algorisme utilitzat per controlar la temperatura és adequat i garanteix una combustió completa dels residus (si no és així, hi ha risc d'emissió de contaminants) o per verificar que és correcta la descàrrega de cendres.

Arran d'aquesta resolució de l'Audiència de Barcelona, la Guàrdia Civil està duent a terme una inspecció a la incineradora per comprovar-ne el funcionament.

El mes d'abril passat van declarar davant el jutge instructor els dos principals investigats, Eloi Badia i FRG, i tots dos van defensar que la planta ha complert la normativa esgrimint un informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat.

Tersa és una empresa pública de Barcelona Serveis Municipals –empresa de l'ajuntament- i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Està presidida per Eloi Badia perquè és el responsable de l'àrea de Medi Ambient tant a l'Ajuntament com a l'AMB.

Davant d'aquesta inspecció d'avui de la Guàrdia Civil, Tersa, reitera que la incineradora "compleix els estàndards i les normatives" que regeixen la seva activitat, tal com han manifestat diverses vegades les administracions competents encarregades de supervisar i mantenir un control continu de la planta.

En aquest sentit, recorda que el mes de setembre passat es va renovar l'autorització ambiental integrada (AAI) per part de Tersa per desenvolupar l'activitat consistent en la valoració energètica de residus municipals i residus industrials assimilables a residus municipals. En aquesta revisió, subratlla Tersa, l'AAI va informar favorablement sobre les instal·lacions i el funcionament de la planta.