Foto: Google Maps

24 hores abans del previst, Desokupa va anunciar que renuncia a entrar , com tenia previst, a les cases okupades El Kubo i La Ruïna , situades al barri de la Bonanova de Barcelona , per treure les persones que hi ha al seu interior. Fa dies, el propietari de l'empresa de desallotjaments extrajudicials, Daniel Esteve, havia assegurat que estarien a Barcelona, encara que dimecres 10 de maig passat va assegurar que "no assaltarem res".

Esteve s'hauria reunit amb mediadors dels Mossos d'Esquadra , mentre que la Sareb , la propietària dels edificis okupats, hauria demanat noves mesures cautelars a la justícia (cada edifici el porta un jutjat diferent) per intentar aconseguir que el desallotjament es dugui a terme com més aviat millor . Hi havia un desallotjament previst per a finals del mes de març, però es va posposar.

Sigui com sigui, el que es manté són les manifestacions previstes per a les 9 del vespre d'aquest dijous 11 de maig. Els voltants dels edificis, com ara la plaça de la Bonanova, presenten un fort desplegament dels Mossos (amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana en tasques de mobilitat) ia mesura que es vagi apropant l'hora de la manifestació restringiran el pas per alguns carrers únicament per als veïns.

S'espera una gran afluència a les dues concentracions, mentre que els okupes han reforçat algunes de les fortificacions dels edificis.