La Torre Catalunya. Foto: Google Maps

El bon temps convida a gaudir de coses i activitats a l'aire lliure i, ben aviat, Barcelona tindrà un nou espai per fer-ho. I és que la ciutat estrenarà el seu rooftop (terrassa d'edifici) més alta de les que hi ha actualment.

Estarà situada a la Torre Catalunya , a tocar de l' Estació de Sants, que actualment acull l'Hotel Nobu. A la planta 25 s'instal·larà aquest espai, ideal per relaxar-se i gaudir de les vistes panoràmiques, ja que estarem a més de 80 metres d'alçada. És un lloc, això sí, no apte per a persones amb vertigen.

A més, no cal estar allotjat en aquest luxós hotel per accedir a aquest espai. Quan estarà disponible? La idea és que pugui obrir les portes el mes que ve, al juny.