Una de les voluntàries d'AECC durant la col·lecta d'aquest dijous / AECC BARCELONA

L' Associació Contra el Càncer de Barcelona ha celebrat aquest dijous la col·lecta anual per recaptar fons. Sota la iniciativa “Tothom Contra el Càncer” , els voluntaris busquen recaptar diners per potenciar la investigació oncològica i poder aconseguir el 2030, el “ 70% de supervivència en càncer ”.

Es tracta d'una trobada que any rere any es fa el segon dijous del mes de maig a tot el país. En aquesta ocasió, més d'un centenar de taules s'han instal·lat per tot el territori català , per animar a la població a contribuir a la causa.

A Barcelona, ha estat la Plaça Sant Jaume, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, que ha acollit l'acte. Al llarg del matí fins a les taules s'han acostat diferents institucions polítiques com el president de la Generalitat, Pere Aragonès , o el secretari general del PSC Salvador Illa. Així com Pere Font , vicepresident de l'Associació Contra el Càncer a Barcelona i Àngela Sánchez, gerent de l'associació.

“Actualment, gràcies a la investigació, la taxa de supervivència en homes és del 55,3% i en dones del 61,7%, i volem que continuï creixent. Amb aquest Dia de Col·lecta volem animar la gent a continuar col·laborant amb nosaltres, i apostant per recolzar activament la revolta oncològica”, comenta Àngela Sánchez, gerent de l'associació.

Amb una inversió de 104 milions d'euros en 565 línies de recerca en marxa, de les quals més de 43 milions d'euros en 161 línies estan destinats a Catalunya, l'Associació es converteix en l' entitat social i privada que més fons destina a investigar càncer i que més investigadors recolza. A més, l'entitat obra una nova convocatòria de 10 milions d'euros , per investigar aquells càncers amb un alt impacto en l'augment de la supervivència global com són els que tenen la supervivència baixa o estancada .