Una imatge de la manifestació dels antiokupes. Foto. Europa Press

La nit del dijous 11 de maig va ser, com s'esperava, tensa a la zona propera a les cases okupades del Kubo i la Ruïna, al barri de la Bonanova de Barcelona. Al punt de les 9 del vespre estaven convocades dues manifestacions, una a favor del col·lectiu que okupa els edificis i una altra per part de grups d'extrema dreta partidaris del desallotjament.

Els Mossos havien preparat un fort dispositiu per garantir el dret a manifestació dels dos bàndols i únicament van haver de carregar contra els partidaris dels okupes poc abans de les 9 del vespre quan alguns dels manifestants van intentar trencar un cordó policial. Més enllà d'aquest episodi, tots dos col·lectius van fer el seu recorregut sense incidents.

La marxa a favor dels okupes dels immobles El Kubo i la Ruïna va partir de la plaça Lesseps i va passar per la calçada de vies importants com Mitre i Balmes i, en arribar al carrer de Lluçanès, s'ha concentrat a prop dels okupes, que van treure els seus caps per sobre dels murs de les cases ocupades i han fet soroll amb les tanques.

La protesta convocada per Desokupa, amb molts menys participants, va sortir de la plaça Ferran Casablancas i va recórrer vies poc importants per al trànsit i entre aplaudiments dels veïns, i els curiosos que es concentraven al carrer Muntaner a prop de la plaça van llençar bengales i pots de fum. Els antiokupes es van acostar a les cases per increpar els antisistema.