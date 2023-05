Una de les voluntàries de la col·lecta. Foto: ACC

Després de la jornada solidària de l'11 de maig, aquest divendres 12 s'han conegut les xifres: l'Associació contra el Càncer va recaptar més de 100.000 euros a Barcelona. D'aquesta manera, l'entitat continua endavant en l'objectiu que es va fixar per potenciar la investigació oncològica i poder aconseguir el 2030 el 70% de supervivència en càncer.

Durant tota la jornada, a Barcelona es van instal·lar més de 70 taules amb més de 500 voluntaris. Una de les més grans va ser la de la plaça de Sant Jaume, on es va muntar un punt de col·lecta al qual es van acostar institucions i personalitats polítiques es van acostar per conèixer de primera mà la iniciativa i donar suport a la causa.

“Estem molt contents del suport que any rere any ens dóna la societat catalana i el suport polític de què gaudim. Necessitem sumar esforços per aconseguir aquest gran repte que tenim per endavant”, assegura Ángela Sánchez, gerent de l'entitat, que assegura que és "gràcies a dies com ahir, que l'Associació pot continuar impulsant la investigació i el talent d'investigadors que lideren la investigació del càncer".

La investigació en càncer és una peça fonamental a l'hora de trobar teràpies i cures que millorin la vida de les persones que pateixen alguna varietat de càncer. Amb una inversió de 104 milions d'euros en 565 ajuts de recerca en marxa, de la qual més de 43 milions d'euros en 161 ajuts estan destinats a Catalunya, l'Associació es converteix en l'entitat social i privada que més fons destina a investigar càncer i que a més investigadors recolza.

A més, l'entitat obre una nova convocatòria aquest any de 10 milions d'euros , per investigar aquells càncers amb un alt impacte en l'augment de la supervivència global com són els que tenen la supervivència baixa o estancada ( càncer de pàncrees , pulmó , esòfag , estómac i fetge ).