Les instal·lacions de l'empresa afectada, La Xarcuteria Alemanya -Schara- han quedat paralitzades després de l'incendi. | @EP

Un total de 19 dotacions dels Bombers de Barcelona treballen aquest dissabte al matí a l'extinció d'un incendi en una empresa càrnia ubicada al polígon industrial de Mercabarna, a la Zona Franca de Barcelona.

Els Bombers han informat que la columna de fum que ha generat el foc no és tòxica, que no hi ha hagut cap ferit i que s'han evacuat quatre persones de naus properes per prevenció.

La Guàrdia Urbana de Barcelona està fent tasques de control de trànsit.

Per part seva, CCOO d'Indústria de Catalunya ha expressat el seu suport i solidaritat amb els treballadors de la planta afectada i s'ha posat a disposició per ajudar a normalitzar la situació com més aviat millor. Les instal·lacions de l'empresa afectada, La Xarcuteria Alemanya -Schara- , han quedat paralitzades després de l'incendi que va tenir lloc durant la matinada.

Des del sindicat, s'espera que la situació es normalitzi aviat i es reprengui l'activitat sense que els llocs de treball es vegin afectats.