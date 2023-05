El festival, organitzat per Time Out i patrocinat per Estrella Damm, es durà a terme els dies 20 i 21 de maig i espera rebre milers d'assistents. | @TimeOut

L'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona acollirà el 20 i 21 de maig el III Time To Eat Fest, el festival gastronòmic organitzat per Time Out i patrocinat per Estrella Damm amb 22 cuiners de 16 restaurants de la ciutat per "posar a l'abast del gran públic degustacions exclusives de primer nivell, elaborades amb producte català".

A més de degustacions i cuina ininterrompuda, hi haurà còctels, xerrades gastronòmiques, música en directe, activitats infantils i el I Time to Fit, amb sessions d'entrenament prèvies a un brunch fitness, informen els organitzadors en un comunicat.

Hi participen Marc Pérez (La Sosenga), Dieter Westphalen (Llet de Tigre), Miguel Múñoz (El Somni), Rafael Erbs (RíasKru), Lena Maria Grané i Ricky Smith (Baló), Rafa Zafra i Stefano Schirro (Per Feina), Mani i Magid Alam (Baby Jalebi), Adriana Carcelén (Rasoterra Vegan Bistrot), Carles Abellan (Tapas, 24), Max Boniface, Zaraida Fernández i Ana Luz (Väcka); Albert Roca (Sant Croi), Sofia Janer (La Dramerie), Oriol Samitier (Casa Amàlia 1950), Hugo Roche (Pasté BCN;), Takeshi Somekawa i Albert Raurich (Dos Pebrots) i Meilan Kao (Kao Street).

Pel festival, que l'any passat va rebre uns 8.000 assistents, aquests 16 restaurants han ideat un receptari amb 13 plats salats i 3 dolços.

El CEO de Time Out, Eduard Voltas, ha destacat que “és el festival de l'exclusivitat, la proximitat i el bon rotllo”, amb plats creats per a aquest cap de setmana i amb producte català.