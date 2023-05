CaixaForum Macaya / Arxiu

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” amb la col·laboració de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) coorganitzen la conferència La geopolítica de la seguretat, una trobada que té l’objectiu d’analitzar les causes de la transició cap a un ordre internacional menys estable, així com també les implicacions per a la seguretat europea.

Es tracta de la segona sessió del cicle La geopolítica dels grans canvis, on diferents experts fan un anàlisi geopolític dels canvis polítics, socioeconòmics i tecnològics que s’estan produint actualment, tant a Europa com arreu del món. Alguns exemples d’aquestes tendències serien la transició ecològica i energètica, la re-configuració del poder al món o l'impacte de les noves tecnologies disruptives.

La invasió russa a Ucraïna o les amenaces cada vegada més explícites de la Xina a Taiwan són una mostra de que el món sembla haver entrat en una fase cada vegada més tensa i insegura, marcada per una rivalitat creixent entre potències.

La sessió se celebrarà el proper dimarts 16 de maig a les 18 h a CaixaForum Macaya (Pg. Sant Joan, 108 Barcelona), i anirà a càrrec d’Angela Kane, consellera sènior a la Nuclear Threat Initiative; Adam Holesch, professor associat a la Universitat Pompeu Fabra; Ilona Kałdońska, cònsol general de Polònia a Barcelona, i Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals a la UAB i investigadora associada sènior a l'IBEI. El debat estarà moderat per Martijn Vlaskamp, professor ajudant i investigador Juan de la Cierva a l’IBEI.

EN MANS DE LA GEOPOLÍTICA

En l’actualitat, en un món globalitzat, la geopolítica cada vegada adquireix més importància. Cal recordar que el seu principal objectiu és el d'orientar el coneixement integral d'un país, alhora que guiar la situació política, tant a nivell nacional com internacional. A més, tracta de crear consciència nacional històrica, buscant predir les situacions futures que poguessin afectar el país.

Per una major eficàcia en els objectius de la seva àrea d'estudi, la geopolítica s'alterna amb una altra sèrie de disciplines, entre elles, les Relacions Internacionals, la sociologia, l'economia, la història, així com la ciència política i la geografia.

Amb aquest cicle, dedicat a la geopolítica i a la seguretat europea, l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” reafirma el seu compromís amb la societat, enriquint el debat públic i estimulant el pensament crític, amb la difusió de cicles de pensament i reflexió que ajuden a avançar.