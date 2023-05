Uns 30 socorristes es concentren davant de l'Ajuntament de Barcelona el primer dia de vaga indefinida. - EUROPA PRESS

Uns 30 socorristes de les platges de Barcelona s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume, davant de l'Ajuntament, el primer dia de vaga indefinida, amb uns serveis mínims del 30%, per l'impagament de salaris des de l'abril.

Els concentrats, convocats per CGT, portaven una pancarta que deia 'Socorristes BCN platges en lluita'.

CGT assenyala com a responsable de l'impagament a l'empresa beneficiària de la concessió i han exigit cobrar les nòmines "immediatament, a través de l'empresa o, si no, amb els 216.114 euros que l'Ajuntament de Barcelona reté" per garantir el compliment dels contractes.