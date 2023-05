Agents dels Mossos durant la manifestació de dijous passat 12. Foto: Europa Press

L'Oficina per a la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi la incitació a l'odi i els "càntics nazis" durant les protestes del dijous passat 12 a la plaça Bonanova de la ciutat amb participants en contra de l'okupació dels edificis de la Ruïna i El Kubo.

La denúncia detalla que es van fer "càntics nazis, salutacions feixistes i manifestacions incitant a l'odi ideològic contra persones que identifiquen com de signe contrari i contra l'alcaldessa".

"Els dies previs, es feien convocatòries incitant a l'odi contra col·lectius d'ideologia antagònica a la seva, entre d'altres, els membres de les cases ocupades i els col·lectius antifeixistes que convocaven a manifestar-se el mateix dia a la plaça Lesseps", afegeix el text .

També explica que entre els convocants hi havia Daniel Esteve, de l'empresa Desokupa, que ha estat denunciat diverses vegades per realitzar accions presumptament delictives com la que es pretenia amb la convocatòria massiva del dia 12.

Així doncs, l'Ajuntament ha instat a aclarir tots els fets relatats ja que se'n derivi la investigació pertinent .

"Entenem que aquests fets no poden estar emparats pel dret a la llibertat d'expressió, ja que de manera clara i explícita suposen un menyspreu cap a les persones d'ideologia d'esquerres, liberals, progressistes o de qualsevol que considerin antagònica", asseguren escrit.