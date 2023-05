Zona de Baixes Emissions / @EP

Les eleccions municipals estan a tocar i cada partit polític presenta el seu programa electoral amb què convèncer els ciutadans que la seva formació és la més indicada per liderar a la ciutat. En el cas de Barcelona , els comuns són un dels partits que més importància donen a la mobilitat sostenible ia la progressiva desaparició dels vehicles.

El partit polític d'Ada Colau ha afegit al seu programa que afegiran "l'impost de congestió". "Barcelona encara no compleix els requeriments que marca la Unió Europea en matèria de qualitat de l'aire, i encara menys els que prescriu l'Organització Mundial de la Salut, que són més restrictius", argumenten al programa, i afegeixen que "els experts assenyalen que per aconseguir l?objectiu s?hauria de reduir un 30% la circulació dels vehicles".

Davant d'aquesta problemàtica mediambiental, el partit dels comuns proposa consensuar amb la resta d'administracions competents la implementació d'aquest impost, que es destinaria a finançar el transport públic, segons s'explica al programa, a la pàgina 20.

Guille López, el número 4 de la llista d'Ada Colau a Barcelona, va publicar un fil explicant les mesures que proposaven sobre la mobilitat. El que semblava una bona idea, se li va tornar en contra a les respostes, on deixaven clar que estaven.

"Sou vosaltres els que provoqueu la congestió ia sobre voleu crear un impost que porta el mateix nom", lamenta una usuària, mentre que una altra els acusava de ser uns "lladres". "Si col·lapseu Barcelona es contamina més. La teoria és senzilla, contra més tard a passar un cotxe per un carrer, més estona hi ha el motor encès, per tant, es contamina més. A més, a velocitats baixes el consum dels vehicles es dispara”, explica un altre.

Ada Colau , en una entrevista amb ARA , ja va avisar que s'hauria de canviar el concepte que "es pot travessar Barcelona amb cotxe ràpidament", de manera que tot sembla que va enfocat que l'ús de vehicles es vagi eliminant de manera gradual.

REDUIR LA CONTAMINACIÓ, UNA NECESSITAT PER A BARCELONA

L'objectiu d'aquestes mesures és reduir l'afluència dels vehicles , ja que són una de les fonts de contaminació principals. Cal recordar que Barcelona el 2022 va triplicar els límits fixats de diòxid de nitrogen (NO2) per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sense anar més lluny, durant l'any passat l'estació de l'Eixample va ser l'única de l'Estat que va incomplir el límit legal de NO2: 42 micrograms per metre cúbic (µg/m3) davant dels 40 µg/m3 permesos per Brussel·les. Els nivells de diòxid de nitrogen proposats per la Comissió Europea per al 2030 és de 20 µg/m3, mentre que la recomanació anual de l'OMS és de 10 µg/m3.

Això demostra que la Zona de Baixes Emissions, la iniciativa que restringeix la circulació de vehicles més contaminants, no ha estat efectiva a Barcelona.

De fet, segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, "no es van detectar cap canvi apreciable als nivells de NO2" en certs trams analitzats.