El 59% dels veïns de la ciutat de Barcelona es mostren satisfets amb els serveis públics municipals, per un 27% que es mostren insatisfets, dades sensiblement pitjors que les corresponents a la mitjana nacional. Són dades del V Baròmetre de satisfacció dels serveis públics impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR).

Barcelona - UNSPLASH



Els serveis de subministrament d'aigua i recollida d'escombraries són els únics que arriben a l'aprovat folgat dels barcelonins amb 84% i 63% satisfets. La neteja viària es manté com la prestació més mal valorada, amb el 34% de satisfets, i amb un 41% d'insatisfets.



Aquests resultats posicionen Barcelona al lloc 26 de la comparativa de les 30 ciutats més poblades d'Espanya.



En una anàlisi detallada de cada servei, el subministrament d'aigua continua sent el servei públic municipal que rep més valoracions positives, amb un 84% de satisfacció, un 10% més que el 2022, i 3 punts per sobre de la mitjana nacional. Els aspectes més apreciats són la bona gestió operativa (pressió, continuïtat del servei, funcionament del comptador).



Pel que fa a la recollida d'escombraries i residus, obté el segon lloc amb un 63% de satisfacció, també 10 punts percentuals per sobre del 2022.



Els aspectes més ben valorats són el servei de contenidors per a recollida selectiva i la freqüència del servei de recollida d'escombraries. A tots dos serveis destaca la molt baixa utilització dels serveis d'atenció al client.



Les dades mostren que el transport públic ha recuperat el 50% de satisfets des del 46% del 2022. No obstant això, la insatisfacció ciutadana amb la fluïdesa del trànsit de vehicles augmenta, reduint-se els satisfets fins al 21% i augmentant els insatisfets fins al 45% . Millora lleugerament la percepció del servei de metro i autobusos, tret del preu.



La cura de parcs i jardins i la conservació d'espais públics i equipaments esportius rep l'aprovació del 48%, un 1% menys que el 2022, però molt per sota de la mitjana espanyola que ha anat millorant després de la pandèmia. Tots els aspectes estan valorats al voltant del 50%, amb la presència de personal de manteniment als parcs i espais públics com a ítem millor percebut i amb la cura de les zones verdes com el menys apreciat amb només un 39% de satisfets i un 23% d'insatisfets.



El servei pitjor valorat amb diferència és la neteja viària : amb un 32% de satisfacció, que torna a les seves pitjors dades, també augmenten els descontents que passen del 39% al 41%. Els barcelonins es queixen, amb un 47% d?usuaris insatisfets, de la neteja d?excrements de mascotes, i amb un 39% de disconformes amb la neteja dels carrers del seu barri. L'aspecte més ben valorat és la dotació i l'equipament per a la prestació del servei de neteja viària (camions, equip, personal), amb un 54% d'opinions favorables.



Per a Lorenzo Dávila, director general d'OSUR, “a Barcelona, tret de les bones notes del subministrament d'aigua i la recollida d'escombraries, la resta de serveis no mantenen els estàndards propis d'una gran ciutat. El servei de transport continua enfonsat en la valoració dels barcelonins per culpa de les polítiques municipals que indueixen la congestió del trànsit, castigant de pas un transport públic que rep millor puntuació específica i que salva l'índex (50%). La neteja viària i la cura de parcs i jardins, així com la conservació d'espais públics i equipaments esportius, són percebuts pels barcelonins amb desassossec i molt lluny dels estàndards que va assolir la ciutat olímpica espanyola”.



"Un cop més, el subministrament d'aigua, se supera i arriba a una notable puntuació (84%), en un any en què totes les ciutats han millorat les seves notes, però que a Barcelona només ho han fet de manera significativa aigua i escombraries" .



Els resultats d' aquesta cinquena edició del Baròmetre són fruit d' una enquesta realitzada per ODC a 5.210 persones entre el 12 d' abril i el 12 de maig del 2023 . L'estudi té com a objectiu reflectir l'opinió dels ciutadans sobre els seus serveis públics als 30 municipis més poblats del país: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canària, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo, Gijón, L'Hospitalet de Llobregat, Vitòria, La Corunya, Granada, Elx, Oviedo, Terrassa, Badalona, Cartagena, Xerès de la Frontera, Sabadell, Mòstols, Santa Creu de Tenerife, Pamplona i Alcalá d'Henares.