Goalball / ONCE

Dissabte 20 de maig, de 9.45 a 14.00 hores a les instal·lacions esportives de l’ONCE a Catalunya (C/ Sepúlveda, 1 de Barcelona), se celebra el XVIII Campionat de Goalball Inclusiu per a Centres Educatius.

Cal destacar que una de les condicions imprescindibles per poder participar en el campionat és que l’equip tingui un/a jugador/a cec/cega o amb una discapacitat visual greu amb suport educatiu específic des del CRE ONCE Barcelona, Servei Educatiu CREDV. Tots els equips han entrenat en els seus centres educatius ordinaris i venen preparats per fer el millor joc possible.

El campionat està organitzat pel Club Esportiu d’Esports Adaptats per a Cecs (CEACC) i el CRE ONCE Barcelona, amb el suport i col·laboració d’ONCE Catalunya i de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).

Actualment a Catalunya hi ha uns 1.200 alumnes amb discapacitat visual escolaritzats en els centres educatius (llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària, centres de post obligatòria, centres d’educació especial, universitats i escoles de formació d’adults), els quals reben suport específic en el marc del conveni de col·laboració signat des de l’any 1985, renovat per últim cop el 5 de juliol de 2018, entre el departament d’Educació i l’ONCE.

QUÈ ÉS EL GOALBALL?

El Goalball és un esport creat específicament per a persones cegues i amb discapacitat visual. S’enfronten dos equips de tres jugadors cadascun. Es basa, principalment, en la importància del sentit auditiu per a poder detectar la trajectòria de la pilota. Requereix, a més a més, una gran capacitat espacial per a saber en tot moment la situació i posició en el camp, amb l’objectiu de marcar gol o parar-lo en cas defensiu. Totes les línies del camp estan marcades en relleu, per poder-se orientar utilitzant el sentit del tacte. La porteria ocupa tota l’amplada de la pista del fons, de 9 m, i té una alçada de 1,3 m.

Enguany comptarem amb Goalball 14 equips de nois i noies formats per centres educatius de tota Catalunya i equips de l’ONCE: