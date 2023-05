Els entusiastes dels vehicles antics van fer sonar els motors mentre expressaven el seu descontentament amb les polítiques que consideren perjudicials per a la seva afició. | @CP

Desenes de cotxes clàssics s'han reunit aquest dissabte en una manifestació a la Gran Via de Barcelona, fent una trucada enèrgica per una política climàtica, inclusiva i no sectària. Els motors van rugir en un cor unificat mentre els conductors i amants dels vehicles clàssics expressaven el seu descontentament amb les polítiques que consideren excloents per a la passió automobilística.

Amb pancartes i consignes com “La política climàtica no ha de ser sectària”, els participants van deixar clar que no estan disposats a ser marginats en les decisions relacionades amb la mobilitat sostenible.

Els manifestants van destacar la importància de trobar solucions equilibrades que preservin tant el patrimoni automobilístic com el planeta.