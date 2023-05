Molts mesos abans del 2 de març, l'Ajuntament de Barcelona informava que a causa de la sequera a Catalunya, a partir d'aquella data es deixava de regar els parcs i els jardins amb aigua potable. El consistori barceloní prenia aquesta decisió perquè la majoria del territori català es trobava en fase d'excepcionalitat, la Generalitat prohibia així l'ús d'aigua potable per regar zones verdes, incloses les de les "superilles", el projecte estrella dels comuns en aquesta campanya que en poc s'assembla a les imatges idíl·liques que circulen aquests dies a totes les xarxes socials possibles.

Cal recordar que a Barcelona, l'aigua potable representa més del 80% de l'aigua utilitzada per al reg. I s'afirmava des de l'Ajuntament i l'Àrea del regidor, Eloi Badia, que només es mantindria el "reg de supervivència" en arbres i arbustos, prioritzant l'ús d'aigües freàtiques. Aquesta mesura també s'estenia a jardins privats i als horts comunitaris. Més enllà de l'espai públic, també va quedar prohibit regar els jardins dels domicilis particulars –ja que es reguen amb aigua potable–, si bé els propietaris també poden mantenir el reg de supervivència en arbrat i plantes arbustives. El mateix passa des de llavors als horts comunitaris barcelonins.

Així de frondosos hi ha els espais enjardinats d'algunes parts de la Superilla de l'Eixample en plena sequera/@CatPress 23/05/2023

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, va explicar llavors que la mesura reduirà un 50% el consum d'aigua potable per al reg i ha assegurat que els projectes en curs es realitzaran amb sistemes de reg de supervivència amb aigua freàtica. Segons l'Ajuntament, la mesura permetrà reduir un 50% el consum d'aigua potable que es fa servir per al reg.

En concret, es deixaran de regar les zones de gespes, prats i plantes anuals. Badia, preguntat sobre els projectes que estaven en marxa com les "superilles ", va assegurar llavors que tots els espais verds que estan planificats o en obres tiraran endavant, ja que es realitzaran també amb sistemes de reg de supervivència amb aigua freàtica.



El regidor Badia explicava a més que l'Ajuntament habilitaria un dipòsit d'aigua a la muntanya de Montjuïc que seria proveït amb aigua regenerada bombada des de la depuradora del Prat amb què s'abasteixen prop de 30 camions cisterna diaris.

I tot ha caigut en sac trencat respecte a les Superilles en unes imatges que deixen poc a la imaginació col·lectiva preocupada per si l'aigua potable arribarà per cobrir les necessitats aquest mateix estiu.

LES SUPERILLES ES CUIDEN AL DETALL DURANT LES ELECCIONS MUNICIPALS

Tot i això sembla que les "superilles" són un punt i a part en període electoral per als comuns d'Ada Colau en plena sequera. I quan ja s'havien penjat cartells electorals als fanals d'aquest espai, des del 12 de maig, en un tram de Consell de Cent amb Diputació un operari de Parcs i Jardins del consistori barceloní ha estat caçat 'in fraganti' regant els espais enjardinats amb "aigua potable" directa d'una boca ubicada molt a prop.

Una de les preses d'Aigua Potable ubicada al Carrer Diputació amb Consell de Cent on es percep un ús recent/ @CatPress 23/05/2023

Al vídeo es pot apreciar que rega sense mesura un espai on ja hi ha penjats cartells electorals als fanals.

I el vídeo en qüestió és el següent d'un usuari de Twitter escandalitzat per l'ús d'aigua potable per regar els jardins d'aquest espai de superilla.

COMPARACIÓ DE FOTOGRAMES I FOTOGRAFIES

Esquerra fotograma del Vídeo/ Dreta fotografia de la superilla a 23/05/2023 on s'observa el mateix cartell de campanya de Xavier Trias/ @CatPress

El vídeo ha estat enregistrat en plena campanya electoral quan feia dos mesos que es va declarar a Barcelona el no ús d'"aigua potable" per al reg de zones enjardinades públiques i privades.

CatalunyaPress ha intentat posar-se en contacte amb el gabinet de premsa de l'Ajuntament de Barcelona infructuosament per conèixer la seva versió dels fets, cosa que ha estat impossible atès que el telèfon central es troba fora de cobertura i tant al districte de l'Eixample com a l'Àrea de Parcs i Jardins no hi ha personal que atengui els mitjans.

ÀREES DE REG FORA DE CONTROL I OBRES A CADA CANTONADA

Funcionament de part del sistema de reg a la superilla de Consell de Cent/ @CatPress 23/05/2023

Així mateix a les parts de les Superilles on sí que ha donat temps a col·locar un sistema de reg automàtic aquest té un funcionament incorrecte atès que com es pot apreciar a la fotografia l'aigua no només arriba a la vegetació sinó que també deixa un bon record en la vorera confrontant. I ja sabem tots que en temps de sequera cada gota compta.

La Superilla de Consell de Cent també deixa imatges com els seus operaris dormint a l'aire lliure al migdia. Cosa que crida l'atenció en una ciutat que diu "obrir camí" també en la cura de les persones que treballen a la intempèrie en dies de molta calor. A la vista està que a ningú no li importen aquests operaris de les Superilles.

Treballadors de la Superilla de Consell de Cent en plena migdiada/@CatPress 23/05/2023

Treballador de la Superilla exhaust en plena migdiada / @CatPress 23/05/2023

Així mateix s'aprecia que en alguna jardinera un sac de runa ha estat enterrat cohabitant amb les plantes del jardinet de la Superilla en un acte ecologista absolutament "innovador" on n'hi hagi.

Vídeo del sac de runes enterrat en una jardinera de la Superilla de Consell de Cent/ @Catpress 23/05/2023

A més, la recent estrenada i en obres Superilla resulta que és un lloc ideal per beure i fer la migdiada a l'aire lliure en algun dels seus bancs, això si no s'ha trencat abans i per descomptat cap migdiada pot haver-hi als bancs que encara queden per col·locar.

A la superilla el mobiliari urbà es trenca ràpid o s'usa com a llit temporal per a una bona migdiada després de beure/ @Catpress 23/05 /2023

Altres bancs encara estan per col·locar entre runes en una Superilla a mig gas la de Consell de Cent/ @CatPress 23/05/2023

Alguns veïns a més han manifestat el seu rebuig a l'actual alcaldessa gargotejant algun dels cartells. És la llibertat d'expressió veïnal que també s'obre camí en aquest projecte que els comuns volen estendre per tot Barcelona.

Cartell de campanya de l'alcadesa Ada Colau gargotejat a la Superilla de Consell de Cent/ @CatPress 23/05/2023

Aquesta és la crua realitat de la Superilla de Consell de Cent més enllà de Tiktokers, influencers, famosos, famosos grans i petits, fins i tot menors i dels mateixos comuns. Si una imatge val més que mil paraules, la realitat sempre supera la ficció i també s'obre camí a Barcelona.

