Coldplay / @EP

La banda britànica Coldplay farà aquest dimecres a la nit el primer dels quatre concerts programats fins al diumenge 28 de maig a l' Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, quatre cites per a les quals va esgotar fa mesos les 200.000 entrades en total que van sortir a la venda .

La banda capitanejada pel vocalista Chris Martin també actuarà el dijous 25, el dissabte 27 i el diumenge 28 en les úniques dates espanyoles dins de la gira per estadis europeus que forma part del tour mundial 'Music Of The Spheres World Tour', que va començar a Costa Rica al març de 2022.

Les entrades per als concerts a Barcelona es van esgotar en un temps rècord, i la promotora Live Nation ha destacat que es converteix a la primera banda a actuar durant quatre nits seguides en un estadi a Espanya.

Chvrches serà grup teloner als quatre concerts de la banda a Barcelona, mentre que la banda madrilenya Hinds ho serà aquest dimecres i dijous i l'artista One Mafalda dissabte i diumenge.

Un altre dels aspectes destacats de la gira és la seva aposta per la "sostenibilitat i la innovació", ja que està dissenyada amb 100% energia renovable a pràcticament tots els països i utilitza panells solars i turbines eòliques a tots els xous, indica la promotora.

TORNEN DESPRÉS DE SET ANYS

Aquest concert suposarà el retorn de Coldplay a la capital catalana després de set anys, quan el 2016 van tocar al mateix recinte a la gira 'A Head Full Of Dreams', on van compartir per primera vegada amb el públic barceloní les cançons de l'àlbum homònim, així com grans èxits.

La banda, activa des del 1998, ha publicat vuit àlbums --'Parachutes' (2000), 'A Rush of Blood to the Head' (2002), 'X&Y' (2005), 'Viva la Vida' (2008), ' Mylo Xyloto' (2011), 'Ghost Stories' (2014), 'A Head Full of Dreams' (2015) i 'Everyday Live' (2019)--, que han deixat himnes com 'Viva la Vida', 'The Scientist ', 'Clocks', 'Yellow', 'Fix You', 'Magic' i Paradise'.

Aquests els han merescut una llarga llista de reconeixements, com múltiples Billboard Music Awards, Brit Awards i diversos Grammy, entre ells el de Millor Àlbum Alternatiu en dues ocasions i Millor Cançó de l'Any per 'Viva la Vida' el 2002.

LA GIRA CONTINUA

La gira per Europa va començar el 17 de maig a Coïmbra (Portugal) i després de les quatre cites a Barcelona els portarà per Manchester (Regne Unit), també amb quatre concerts; Cardiff (Regne Unit), amb dos; Nàpols (Itàlia), amb dos més, i Milà (Itàlia), amb quatre més.

Al juliol seguirà per Zuric (Suïssa), Copenhaguen (Dinamarca) i Göteborg (Suècia) abans d'acomiadar-se d'Europa el 19 de juliol a Amsterdam (Països Baixos), per continuar la seva gira per Amèrica del Nord, Austràlia i Àsia.