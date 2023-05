Coldplay, Barcelona @ep

Aquest dimecres es va celebrar el primer dels quatre concerts de Coldplay a Barcelona. El grup encapçalat pel vocalista Chris Martin va revolucionar l'Estadi Olímpic de Monjuïc amb cançons icòniques a la història del pop.

A més d'enamorar-se, Coldplay també es va veure sorprès per un públic totalment entregat. Mentre Chris Martin cantava la cançó Yellow, va haver d'interrompre la seva actuació en veure una castellera assolir el cim. "Espereu, és el millor que he vist mai. Com t'aguantes damunt d'un altre? No ho entenc. Mireu aquesta noia fantàstica. És el millor que he vist en un concert. És guai, és realment increïble" , va dir Martin mentre interrompia l'actuació.

Les càmeres del concert van enfocar la noia, que va trigar a adonar-se que era el centre d?atenció de tots els presents.

A continuació, podeu veure l'emotiu moment: