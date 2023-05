En una sala plena es va fer la presentació d'aquest llibre/ @CatPress

La presentació va ser a càrrec del Gran mestre de la Maçoneria Joan Francesc Pont, l'impulsor de la plataforma Salvem Barcelona, Jacint Soler Padró i el prestigiós arquitecte i urbanista Amador Ferrer, moderat per l'editor del TRIANGLE, Jaume Reixach.

Les intervencions van servir,per retre homenatge a la figura de l'enginyer i maçó artífex del barri barceloní de l'Eixample, Ildefons Cerdà. Joan Francesc Pont va fer la glossa de la seva figura i dels seus llaços maçons.

FRANCESC PONT: "ILDEFONS CERDÀ VA PROJECTAR LA SEVA VISIÓ HUMANISTA A L'EIXAMPLE"

Pont el primer en intervenir en aquesta presentació ha aprofitat la seva intervenció per a repassar la figura de Cerdà, qui també va ser un destacat maçó i va projectar la seva “visió humanista” sobre la trama de l'Eixample “des de l'art i la tècnica”. El també polític i economista barceloní és avui dia considerat un dels pares de l'urbanisme modern, gràcies al seu treball a Barcelona i a la seva obra ‘Teoria general de la urbanització', sense precedents per a la seva època.

Però el nascut a Centelles ha estat objecte de diversos episodis de “menyspreu” al llarg de la història, com és el cas de tot el rebuig que van generar les seves reformes en molts dels seus contemporanis o el poc reconeixement que encara en l'actualitat continua tenint en carrers, avingudes i places de la capital" potse no molts "ho saben però malgrat que es diu que Ildefons Cerdà va morir sense diners el seu capital eren les nombroses deubtes que se'l van deixar de pagar".

AMADOR FERRER: "EL TRANSPORT PÚBLIC NO POT ASSUMIR TOTS ELS DEPLAÇAMENTS D'UNA CIUTAT COM BARCELONA".

A la presentació va haver severes crítiques cap a les superilles del govern Colau i la seva vulneració del pla Cerdà . Des d'un punt de vista arquitectònic, com fa en el llibre, Amador Ferrer va detallar les incongruències del projecte de Colau, tant des del punt de vista de respecte pel model de Cerdà com de repercussió en la mobilitat de Barcelona.

En paraules de Ferrer a Barcelona s'han realitzat intervencions urbanístiques a l'Eixample “sense que hi hagi hagut un debat d'experts necesari en un anàlisi previ i també una avaluació posterior per conèixer els resultats de les intervencions”. Qui va ser director d'Edificació i Patrimoni a l'Ajuntament de Barcelona entre 1988 i 1992 va afegir que "aquesta classe de transformacions estructurals han de tenir una base tècnica d'altíssim rigor darrere" Peru`q segons el seu parer "no tothom sabria realitzar una operació d'apendicitis”.

En 'SOS Eixample', Ferrer parla d'aquesta estructura urbanística com del “centre neuràlgic no sols de Barcelona, sinó de Catalunya”. Declara que el seu correcte funcionament recau en el “delicat equilibri” dels seus diferents usos. Així una de les principals crisis urbanístiques que sofreix Barcelona segons la seva opinió és un clar desenteniment entre l'ús residencial de la metròpoli i el sector terciari.

“No sabem quins seran els efectes reals de tot això en 15 anys. Els eixos verds s'han fet amb la intenció que siguin espais per a residents, però no sabem si el que estem fent en realitat és afavorir a la residència turística”, ha manifestat Ferrer, qui també ha posat sobre la taula la qüestió estètica de la Ciutat Comtal.

En l'àmbit de la mobilitat, paral·lelament, ha sentenciat que “no el podem derivar tot cap al transport públic, ja que, per molts esforços que fem, aquest mai podrà absorbir la totalitat” dels desplaçaments.

SOLER PADRÓ: "BARCELONA S'HA CONVERTIT EN UNA PRESÓ"

Soler Padró per la seva banda va detallar la lluita veïnal contra les ‘superillas’, en concret, la de la plataforma que impulsa, Salvem Barcelona, que en el seu moment va denunciar per la via penal per entendre que el govern de l'alcaldessa Colau pot haver incorregut en un delicte contra l'ordenació del territori contemplat en l'article 320 del Codi Penal i ara ha aconseguit que la Unió Europea vagi a revisar el projecte de les ‘superillas’ de l'Ajuntament de la ciutat per ser suposadament contrari al pla d'ordenació del territori vigent amb fons Next Generation europeus.

En paraules de l'avocat, Jacinto Soler Padró, "Barcelona s'ha convertit en una presó: costa molt sortir i costa molt entrar”. Padró ha recordat en la seva intervenciói que un dels últims moviments de l'associació ha estat el de proposar a la UNESCO que l'Eixample de Cerdà sigui considerat Patrimoni de la Humanitat per tal de protegir el legat de Ildefons Cerdà.

El llibre ja a la venda ‘SOS Eixample. Colau vs Cerdà’ analitza les afectacions que aquestes intervencions han tingut sobre el Pla Cerdà a través de les entrevistes amb l'arquitecte i urbanista Amador Ferrer i l'advocat i referent de l'urbanisme barceloní Ramón García-Bragado, així com en una recopilació de testimonis veïnals i un reportatge fotogràfic. Així mateix, el volum vol ser una reivindicació del llegat de l'enginyer maçó Ildefons Cerdà, i denúncia la sistemàtica destrucció que ha sofert el seu projecte urbanístic per part dels successius alcaldes i regidors de Barcelona, els qui han fomentat i permès la seva potinera adulteració.