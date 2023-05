Foto: Europa Press

Falta menys d'un mes per a la Revetlla de Sant Joan i a Barcelona encara no se sap si es donaran permisos excepcionals a les guinguetes que hi ha a la zona de platges perquè obrin fins a les 5 de la matinada. Era quelcom habitual abans de la pandèmia, però ja l'any passat no es va concedir aquest permís.

Per això, el Gremi de Restauració de la ciutat ha tornat a fer una crida al consistori perquè doni aquests permisos. "Les platges s'ompliran igualment", apunten fonts del gremi en declaracions a Catalunya Press.

"Guanyi qui guanyi, la Revetlla se celebrarà i hi anirà molta gent", afegeixen, apuntant que la petició la van fer al consistori fa aproximadament un mes, però que no ha transcendit fins ara. El Gremi lamenta que el govern municipal no ha respost a la seva petició. "És una nit en tota la temporada, no hi ha cap raó per no concedir-ho", consideren.

De fet, apunten que a principis de l'any passat ja s'havien retirat les restriccions sanitàries a la restauració, i que no van entendre que es donés el permís en aquella nit i que no ho entendrien tampoc enguany.

SEGURETAT

Des del Gremi reforcen la seva petició apuntant que si no es legisla, el que fas és "facilitar les coses als venedors ambulants de llaunes".

De la mateixa manera, la patronal de la restauració destaca que les guinguetes tenen també lavabos, de forma que la situació sanitària i de seguretat estaria molt més controlada i facilitaria la feina als serveis de neteja, que comencen a treballar un cop s'hagi desallotjat tothom que encara quedés a la sorra de les platges.

Asseguren que hi hauria "cooperació i coordinació entre tots els agents (inclosa la Guàrdia Urbana) perquè tot funcionés de la millor forma possible".

A L'ESPERA DEL 28-M

En l'horitzó inminent, però, hi ha les eleccions del diumenge 28, de les quals el Gremi assegura que està pendent. "No ens importa si qui guanya es diu Jaume, Ada o Xavier, s'haurà d'abordar sigui com sigui", conclouen des de l'entitat.