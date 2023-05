Ajuntament Barcelona Sant Jaume/ @EP

La participació a Barcelona ha arribat al 44,17% a les 18.00 hores del 2023, molt per sota del 2019, que va ser del 50,53%. Una baixada del 6%.

4 de cada 10 barcelonins no voten habitualment a les eleccions municipals. Des de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura, el 1979, i fins al 2019, la participació ha estat del 59,28% amb mitjana. Tot i que el 2019 va ser superior, assolint la xifra del 66,2%.

Aquest diumenge la participació és un element clau en el repartiment de regidors entre els partits que superin el llindar del 5% que la llei estableix que cal aconseguir per començar a entrar en el repartiment de regidors per la fórmula D'Hondt. I si un partit supera el 5%, té molt probablement els dos regidors al sac.

En aquestes eleccions a la ciutat comtal, la disputa per entrar en el repartiment de mínims se la juguen PP, Cs, Valents, VOX, CUP, Barcelona Ets Tu i Aires l'Esquerra.

QUANTS VOTS NECESSITA UN PARTIT A BARCELONA PER ENTRAR AL CONSISTORI BARCELONÈS?



Si ens fixem en dades del 2019, el PP va entrar en el repartiment amb 37.786 vots per obtenir 2 regidors el 2019, amb una participació 6 punts per sobre de la mitjana.

Als partits més petits els convé que la participació sigui BAIXA, així com als que tenen un vot molt fidel i no pateixen tant l'abstenció. Els partits amb electors que fàcilment poden canviar de papereta són els que es poden veure més castigats per una participació baixa.

Aquest 2023 la batalla electoral entre quatre candidatures per guanyar, la d'Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias o Ernest Maragall pot empènyer alguns votants a fer vot útil i deixar de votar formacions menors, de manera que no arribin al 5% a malgrat registrar una participació baixa.

Una participació alta afavoreix els partits més votats.