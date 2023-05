Villavecchia i Dalton amb el trofeu / @EP

El CEO de la 37 Copa Amèrica de Vela , Grant Dalton, i el director general de Damm, Jorge Villavecchia, han anunciat aquest dilluns que Estrella Damm serà patrocinador oficial de la regata que Barcelona organitzarà el 2024.

Villavecchia també ha anunciat a la roda de premsa que a més patrocinaran l'equip Emirates Team New Zealand (ETNZ), cosa que ha definit com "la cirereta del pastís" de la implicació de la cervesera en aquesta competició.

Tant ell com Dalton han recordat que la cervesera ja va estar present a les edicions que va acollir València el 2007 i 2010 i han destacat que l'acord per al 2024 ha inclòs persones que ja van estar en els acords anteriors: "D'alguna manera és tornar a casa" , ha dit Dalton.

Villavecchia ha assegurat que la relació d'aquells anys ja va ser "espectacularment bona", i ha afegit que Damm s'implica molt a l'esport de la vela, com ha fet amb la Barcelona World Race i, cada estiu, a la Copa del Rei a Palmell.

PER ALS BARCELONINS

Tots dos han destacat que la Copa Amèrica és per als barcelonins, perquè no serà una cosa privada, sinó ben visible des de terra, i al costat del mar hi haurà activitats i grans pantalles explicatives de la competició.

Dalton ha explicat que pretenen crear una atmosfera familiar i Villavecchia ha afegit que la ciutat "podrà veure la regata en directe, amb un 'efecte estadi".

A més, el director general de Damm ha subratllat que "totes les autoritats i constituents de la vida social del país treballen" a la Copa Amèrica, per la qual cosa ha fet un paral·lelisme amb la repercussió del Mobile World Congress.

TREBALL CONJUNT I SOSTENIBILITAT

També han coincidit a destacar la importància de la Copa per a Barcelona : Dalton ha dit que "l'ADN dels Jocs Olímpics encara es manté" a la ciutat i ha valorat el treball conjunt de les institucions, entre les quals ha citat les administracions públiques i Turisme de Barcelona.

Ha recalcat que "sense el Port de Barcelona no hi podria haver Copa Amèrica"; en gran part, per aconseguir un espai a la ciutat per als equips que competeixen.

Dalton ha citat com a factor clau d'atracció de Barcelona i Catalunya la defensa de la sostenibilitat i per això ha destacat que embarcacions de seguretat de l'esdeveniment funcionaran amb hidrogen (ha recordat que el Port de Tarragona acollirà la seu de la Vall de l'Hidrògen de Catalunya), mentre Villavecchia ha assegurat la implicació de la seva companyia a la sostenibilitat.