L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, ha defensat que la capital catalana està "ben posicionada" per liderar l'economia del futur, entre altres coses, per la col·laboració entre l'Ajuntament i el teixit empresarial i les entitats ciutadanes.

L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau (c), i el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola (1i), en arribar a la primera jornada de la 38a reunió del Cercle d'Economia, a l'Hotel W de Barcelona, 29 de maig de 2023, a Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

Ho ha dit aquest dilluns a la inauguració del 38 Reunió del Cercle d'Economia juntament amb el president de l'entitat, Jaume Guardiola, que se celebra a l'Hotel W de Barcelona fins dimecres.

"No només hem superat tots aquests anys difícils, sinó que Barcelona ha anat modelant quin és el seu model de futur i és una capital internacional ben posicionada per liderar el futur i liderar l'economia del futur", ha afirmat.

En aquest sentit, ha destacat la recuperació de Barcelona, “que fins i tot és millor que la de la mitjana de Catalunya o de l'Estat”, cosa que ha agraït a la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

"Barcelona no només s'ha encarregat de resistir, sinó que ha estat proactiva i no s'ha parat en cap moment", ha reivindicat, tot recordant la transformació urbana i econòmica, com l'impuls de la segona fase del 22@ i que la ciutat sigui la seu permanent del Mobile World Congress.

DIVERSIFICAR EL MODEL ECONÒMIC



Alhora, ha reiterat la seva aposta per diversificar el model econòmic de Barcelona, ha recordat que el 2015 "hi havia una excessiva dependència del turisme", ia accelerar la transició ecològica davant l'emergència climàtica.

També ha destacat la lleialtat institucional amb el Cercle d'Economia, a qui ha agraït la col·laboració i la capacitat d'interlocució serena, dialogant i propositiva durant els anys que ha governat, sobre els quals ha insistit en la seva complexitat.