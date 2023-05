Un dels edificis durant una protesta contra els edificis ocupats 'El Kubo' i 'La Ruïna' / @EP

El Jutjat de Primera Instància 39 de Barcelona ha estimat íntegrament la demanda de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per l'ocupació de l'edifici de la plaça Bonanova la Ruïna, i ha condemnat els ocupes a abandonar la finca amb l'avís que, si no ho fan, podran ser desallotjats.

La sentència encara no és ferma perquè es pot recórrer durant els propers 20 dies i, en cas que arribi a ser-ho, el jutjat la traslladarà al Servei Comú d'Actuacions Civils (SAC) perquè fixi una data de desallotjament.

Aquesta sentència és el resultat de la vista per la demanda que es va celebrar dimecres de la setmana passada, quan la jutgessa va descartar suspendre el procediment judicial com demanaven els ocupes.

L'advocat dels ocupes va intentar aturar el procediment pel desallotjament de la Ruïna al·legant que la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social abans d'un desnonament , però la jutgessa ha descartat el seu argument perquè no han demostrat que compleixin els requisits.

Els ocupes també van argumentar la "falta de legitimació" de la Sareb per reclamar el desallotjament atès que la societat és propietària del 60,03% de la finca i la resta pertany a dues empreses més que no han reclamat el desallotjament, però la jutgessa replica a la sentència que per tenir legitimitat per instar un procediment judicial no és requisit ser l'únic propietari de la finca.

La jutgessa té en compte la declaració d'un inspector de Mossos d'Esquadra que va declarar com a testimoni a la vista, segons la qual "resulta clarament la pertorbació en la possessió de la finca" ja que el policia va explicar que la situació de l'immoble no permet que sigui venut ni llogat perquè està ocupat.

SEGUEIX PENDENT EL DESALLOTJAMENT DEL KUBO

El procediment judicial sobre la Ruïna s'està tramitant diferent del que pesa sobre l'edifici contigu i que també està ocupat, el Kubo , perquè en aquest cas els ocupants sí que han contestat la demanda.

En no contestar-se la demanda sobre el Kubo, el Jutjat de Primera Instància 3 va acordar el desallotjament a petició de la Sareb, i la finca està pendent d'una nova data de desnonament després que el 23 de març els Mossos d'Esquadra van intentar desallotjar-lo, però el llançament va quedar suspès davant la manca de "garanties de seguretat i eficàcia".

En aquest sentit, la Sareb va explicar que el desallotjament del 23 de març es va paralitzar "amb l'objectiu de procedir al desallotjament dels dos edificis de manera conjunta per garantir la seguretat de la zona".