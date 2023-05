Miriam Planas portaveu d'Aigüa és Vida/ @UPC

Del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en formen part tant la Generalitat com l' Ajuntament de Barcelona . De la part del consistori n'és responsable Lucía Martín com a regidora d' Habitatge fins que cessi en les seves funcions després dels últims comicis municipals on els comuns han perdut el consistori barceloní.

No obstant això, obtarà a l'acta de regidora atès que ocupa la posició núm. 7 segons la llista presenta a la JEZ.

Aquest Consorci és qui vetlla per la correcta inscripció de cadascuna de les persones demandants en tot el procés.

Entre els requisits d'accés a aquest tipus de lloguer social a Barcelona segons el reglament vigent hi ha el de no "superar el límit d'ingressos màxims de lloguer i d'ingressos mínims i màxims en compra d'acord amb el que estableix anualment la Comissió permanent del Consorci ".

D'aquesta manera, per a aquells que obtenen un lloguer social d'una sola habitació segons el quadre de l'Ajuntament de Barcelona de famílies d'un sol membre, han de tenir com a mínim uns ingressos anuals per 14 pagues d'un mínim de 10.623,64 euros i màxim 69.053 ,66 euros.

D'aquesta manera es pot entendre que la portaveu d'Aigüa és Vida, Miriam Planas, s'hagi pogut inscriure en aquest sorteig "aleatori" i ser adjudicatària provisiona d'entre els 2.568 inscrits.

Amb aquesta orquilla d'ingressos màxims anuals ha pogut ser admesa en el procés d'adjudicació d'habitatges de lloguer "social" grup B del sorteig de les promocions Porta Trinitat, Veneçuela i Ciutat Granada perquè així ho acrediten les dades públiques a què ha tingut accés Catalunyapress.

Pàgina 152 https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ofhreghabitatge/ShowFile.do?ruta=LPPV2023_V23382005861082228543.pdf

Dins l'entorn de moviments socials de vegades la bola de la sort cau en membres destacats. Aquesta vegada li va tocar a la portaveu d' Aigüa es Vida , Miriam Planas , amb bones relacions dins del consistori barceloní com a exmembre d' Enginyers sense Fronteres lligat també al currículum vitae del regidor Eloi Badia. Aquest cercadissim lloguer social d'una habitació a Barcelona és un premi gros si es té en compte el nombre de persones inscrites més de 2.500 . A la inscripció hi té dret tothom. No? Fins i tot les persones de "renom ciutadà" que han format part el mandat 2019-2023 del Consell de Ciutat de Barcelona com a Miram.

