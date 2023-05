El Metro de Barcelona / @EP

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i Renfe coorganitzen, com a partners locals de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), l’edició 2023 del congrés de referència a nivell mundial dedicat a la mobilitat sostenible. El Global Public Transport Summit, que se celebrarà del 4 al 7 de juny al Recinte Gran Via de Fira de Barcelona, es calcula que comptarà amb 2.500 participants i rebrà la visita de 15.000 visitants de països de tot el món.

Els tres operadors evidencien així la seva voluntat de situar Barcelona i Catalunya com a referents globals en promoció del transport públic i en mobilitat sostenible. TMB, FGC i Renfe tindran un estand conjunt al pavelló 7 (7H200 – 7H230), presidit pel lema ‘We move Barcelona. We move Catalonia’, fent al·lusió a que les empreses de transport públic són elements imprescindibles per assolir models de mobilitat sostenible. Després de l’assemblea general i la cerimònia d’obertura del congrés -a càrrec de la UITP el diumenge 4- la inauguració de l’esdeveniment serà el dilluns i, a partir d’aquí, l’estand dels tres operadors comptarà amb ponències i taules rodones sobre sostenibilitat, innovació, eficiència energètica, accessibilitat i patrimoni ferroviari.

TMB comptarà amb la presidenta de l’entitat, Laia Bonet, com a màxima representant institucional en aquesta cita internacional. Com a ponències al congrés, el conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, participarà el dilluns 5 a les 12h a la sessió sobre Public transport as a decarbonisation leader: the importance of renewable energy supply; també Josep Mensión, director dels serveis centrals de bus, el dilluns a la 13h presenta la Demo Use Case de Barcelona del projecte e-BRT, dins de la sessió Electric and innovative BRT for green cities i el dimecres a les 12:45h presenta el e-Poster titulat: Operational Quality in Multimodal Transfer Areas. Case Study od “Ernest Lluch” i Ignasi Oliver, Responsable Digitalització i Innovació de metro, participarà el dimecres a la 13:15h a la sessió sobre The digitalisation of maintenance and operations: urban rail's gradual revolution. També Michael Pellot, director de relacions internacionals de TMB, participarà al panell ICEX Experiencie and innovation in the bus industry operators el dilluns a les 15:30h (estand 7D170).

Pel que fa a l’estand conjunt dels tres operadors, destaca la conferència del conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, sobre TMB com a operador global de mobilitat i que es produirà el dimecres 7 de juny a la 13h. Sobre la tecnologia aplicada al transport públic, es podrà escoltar a la directora de serveis corporatius de TMB, Cristina Güell, i al director de l’àrea de tecnologia de TMB, Albert Fonseca, el dimarts 6 de juny a les 15:30h. El mateix dimarts, TMB i ONCE intervindran a les 12h en el workshop internacional sobre l’accessibilitat a Europa, amb la intervenció de la responsable de la oficina tècnica d’accessibilitat de TMB, Ana Vieitez.

Per obrir el congrés, el director de sistemes de metro de TMB, Jordi Picas, explicarà els avenços i novetats en eficiència energètica al metro de Barcelona el dilluns 5 de juny a les 10h. Posteriorment, el mateix dimarts, serà el torn de bus: a les 15h es posarà sobre la taula l’aposta de TMB per l’hidrogen, de la mà del responsable d’innovació i desenvolupament de tecnologia de bus, Mario Canet; i a les 15:30h el bus a demanda serà el protagonista amb una exposició del director de l’àrea de projectes de bus, Agustí López; i la responsable d’experiència de client de TMB, Myrka Borachov. Amb tot, TMB desplegarà els seus principals projectes i innovacions en línia al seu Pla Estratègic TMB 2025, que aposta perquè l’organització esdevingui un referent en transport públic i mobilitat sostenible.

La representació d’FGC estarà encapçalada pel president de Ferrocarrils, Toni Segarra i Barreto. La directora d’Organització i Persones, Juliana Vilert i Barnet, moderarà la taula rodona Transferència de coneixement entre generacions; i el director de Planificació Estratègica i Prospectiva, Carles Casas i Esplugas, moderarà Connectant les ciutats amb el seu interior: l’evolució dels ferrocarrils regionals i suburbans. Ambdues sessions es duran a terme el dimarts 6 de juny al pavelló 4. El mateix dimarts 6, el director d’FGC Operadora, Oriol Juncadella i Fortuny, intervindrà a un debat sobre la multimodalitat de les persones usuàries, organitzat pel Mobility Institute del RACC (7H200 – 7H230, pavelló 7); i l’adjunta al director d’FGC Operadora, Olatz Ortiz Extebarria, participarà a una sessió sobre la inclusió i l’accessibilitat al transport públic.

El dimecres 7 de juny a les 9 h, Ferrocarrils durà a terme a l’estand (7H200 – 7H230, pavelló 7) la presentació Els trens turístics d’FGC; una estratègia per a la mobilitat turística sostenible, presentada pel director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí Rovira, i pels representants dels diferents productes que gestiona i comercialitza: Tren dels Llacs, Tren del Ciment, Cremallera i Funiculars de Montserrat i Cremallera de Núria, entre d’altres.

Pel que fa a Renfe, la seva representació estarà encapçalada pel president de Renfe, Raül Blanco, i comptarà amb la participació del Director General de Desenvolupament i Estratègia, Manel Villalante, qui intervindrà en una sessió del congrés d’UITP el dimecres 7 de juny sota el títol Session on From ABT to MaaS: Enabling an enhanced customer experience through advanced payment and ticketing, on està previst profunditzar sobre ticketing, mobility as a Service i sobre la plataforma integral de mobilitat de Renfe, doco.

Pel que fa a la seva activitat, organitzarà una sessió el dimecres 6 de juny sota el títol Renfe líder en Innovació, en la que participarà Valentín Alegría, director d’Innovació i Sostenibilitat presentant les darreres activitats de l’acceleradora d’startups Antena TrenLab que Renfe impulsa juntament amb la Fundació Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró. Així mateix,Renfe participarà a la sessió sobre Inclusió i accessibilitat amb la intervenció de Santiago Fernández Varea, Director d’Experiència de Client de Renfe Viajeros.

A més, per part de l’empresa líder en el sector ferroviari a Espanya, es preveu l’assistència de la Directora d’Internacional, Inmaculada Gutiérrez i del Director d’Estratègia i Qualitat, Rubén Leonor.

POSEM EN VALOR EL PATRIMONI

El dimecres 7 de juny a les 10 h, els tres operadors celebraran a l’estand (7H200 – 7H230, pavelló 7) la jornada La preservació i posada en valor del patrimoni: acostant la mobilitat a les noves generacions coincidint amb el 175è aniversari del tren a Catalunya. En el marc d’aquesta sessió, dedicada al patrimoni històric, hi haurà la taula rodona La posada en valor del llegat del Ferrocarril a Catalunya que comptarà amb la participació de Pilar Garcia Fuertes, directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya; Jordi Sasplugas Deu, director del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova; Santi Torres, director de la Fundació TMB; i Carles Casas Esplugas, director de Planificació Estratègica i Prospectiva d’FGC. Un cop finalitzi la taula, hi haurà una exposició d’altres projectes europeus en l’àmbit del patrimoni i un diàleg entre Yolanda Garcia Moral, cap d’Educació del Museu del Ferrocarril dels Països Baixos i representant del Museu Nacional del Ferrocarril dels Països Baixos; Oreste Orvitti, director del Museu de Pietrarsa; i Mimmi Mickelsen, vicepresidenta de Fedecrail i presidenta de la Societat Sueca de Tramvies.

El Global Public Transport Summit és la cita internacional de referència per reivindicar la necessitat d’un transport públic de qualitat, accessible i sostenible i per conèixer experiències de promoció i gestió del transport públic de les grans metròpolis mundials així com les principals novetats tecnològiques i la recuperació del sector després de la crisi de la Covid-19. Alhora és una oportunitat perquè el teixit d’empreses de Catalunya dedicades a la mobilitat es puguin donar a conèixer.