Recreació de la nova il·luminació del passeig de Sant Joan de Barcelona pel Nadal 2023-24 @ep

El passeig de Sant Joan de Barcelona tindrà per primer cop llums de Nadal entre l'avinguda de Vilanova i la Gran Via, segons recull el contracte per a l'enllumenat nadalenc a la ciutat aprovat aquest dimarts per la comissió de Govern municipal i per un import de 2.007 .980 euros.

Segons un comunicat de l'Ajuntament, el disseny de les noves llums estarà a les mans de l'estudi barceloní Brosmind, i el jurat del concurs d'ADI-FAD que el va seleccionar, destaca el “caràcter innovador, diferenciat i simpàtic” de la proposta que apel·la al barri del Fort Pienc.

"Les botigues de màniga, el còmic Kawaii i la comunitat xinesa inspiren el llenguatge del disseny escollit", i així els missatges nadalencs es dibuixen dins de finestres de còmic.

VUIT LOTS



Els 2 milions es licitaran en vuit lots que comprenen la il·luminació de vies afectades per obres de llarga durada, vies compreses al Foment del comerç als barris, dos projectes de recuperació de 60 i 10 punts de llum respectivament, i els trams en eixos comercials dels districtes.

Els altres quatre lots afecten la plaça Urquinaona, l'avinguda del Paral·lel i les Rambles; el passeig de Sant Joan; els mercats municipals, i els serveis de seguiment i control de la instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica durant la campanya de Nadal.

L'adjudicació de la licitació que s'obre es farà càrrec dels serveis de producció, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat dels anys 2023-24, 2024-25 i 2025-26 per un import de 653.400 euros.