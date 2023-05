Una agent dels Mossos atén un ciutadà. Foto: Telefonica

Els Mossos d'Esquadra i Telefónica han fet front comú per facilitar l'atenció a les persones que pateixen pèrdua auditiva. La policia i la companyia han posat en marxa un projecte pilot a la comissaria del districte barceloní d'Horta-Guinardó en col·laboració amb Visualfy, una startup especialitzada en crear tecnologia per afavorir l'accessibilitat.

A la comissaria s'han habilitat diversos serveis que garanteixen la igualtat de condicions en el seu pas pel centre a persones amb pèrdua auditiva. Mitjançant la instal·lació d'uns bucles magnètics que transmeten senyals d'àudio s'ha millorat la comunicació amb els usuaris amb audiòfons i implants coclears. Aquests dispositius han estat instal·lats tant a la recepció com a la sala de denúncies.

En diferents espais de la comissaria també s'han instal·lat uns dispositius capaços de reconèixer sons rellevants de l'entorn, com una alarma d'incendis, i traduir-los en alertes visuals i sensorials en qualsevol dispositiu o en senyals lluminosos, perquè també les persones amb dificultats d'audició estiguin informades davant de qualsevol incidència.

A través d'una funcionalitat de reconeixement de veu incorporada en una app gratuïta disponible per a tots els usuaris, s'han eliminat les barreres de comunicació; qualsevol usuari podrà llegir en temps real la informació que el Mosso d'Esquadra li vulgui transmetre. El micròfon del telèfon intel·ligent capta la veu de l'agent i el transcriu a la pantalla de l'usuari.

Per tal que els usuaris de la comissaria estiguin al corrent que tenen a la seva disposició aquests serveis que afavoreixen l'accessibilitat, s'ha instal·lat senyalística informativa a la recepció de la comissaria, on s'explica com fer ús de l'app i amb un codi QR d'accés directe a la descàrrega d'aquesta.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha posat en valor la iniciativa assegurant que “la tecnologia ha de tenir un objectiu principal: garantir més drets a la ciutadania”. Elena ha destacat l'aposta per la tecnologia en els Mossos d'Esquadra, una aposta que s'ha traduït en projectes com l'app de Mossos d'Esquadra que pretén ser una autèntica comissaria virtual, o el lideratge del cos en el control de l'espai aeri contra l'ús irregular de drons, amb un projecte pioner a escala internacional denominat sistema Kuppel.

“Crear eines que afavoreixin l'accessibilitat i la inclusió és un deure de totes les societats. Des de Telefónica oferim connectivitat i ajudem a les empreses i a les institucions públiques a digitalitzar-se, amb tecnologies com aquesta que hem portat fins a la comissaria de Mossos d'Esquadra”, ha destacat Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya.