Barcelona @UNSPLASH

La Unitat de referència de Canvi Climàtic i Salut de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) ha publicat una investigació que revela que l''illa de calor urbana', afegida a l'escalfament global a causa del canvi climàtic, pot afectar la salut de les persones en augmentar el risc d'hospitalitzacions i defuncions.

Els resultats de la investigació, obtinguts després d'anàlisis realitzades a Madrid, Barcelona, València, Màlaga i Múrcia, s'han publicat a la revista 'Science of the Total Environment'.

S'anomena efecte illa de calor urbana un fenomen meteorològic que es tradueix en un augment de la temperatura en àrees urbanes, generalment a la nit, atribuït a factors com els elements que desprenen la calor acumulada durant el dia, entre ells materials presents a les ciutats com l'asfalt, les façanes dels edificis i els aparells de climatització.

Els principals resultats del treball assenyalen que l'efecte illa de calor tèrmica s'observa principalment a les temperatures mínimes, és a dir, les nocturnes, i no tant a les màximes, i que els seus valors traduïts en augment de temperatures mínimes oscil·len força segons la ciutat: per exemple, a Múrcia es reflecteix en 1,2 graus centígrads (ºC) més a la ciutat que a la perifèria, mentre que a València ho fa en 4,1 ºC més.

A més, els autors han confirmat que la relació entre el risc de malaltia i de mort a les ciutats de l'interior es dóna amb les temperatures màximes -les diürnes-, mentre que aquesta associació, a les ciutats costaneres, apareix amb les temperatures mínimes -les nocturnes-.

INFLUÈNCIA DE LA LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA I CARACTERÍSTIQUES DE CADA CIUTAT



Una de les novetats d'aquest treball és que es val de dades d'observatoris meteorològics, un situat dins de la ciutat i un altre a la perifèria, cosa que ha permès confirmar les diferències tèrmiques de l'efecte illa de calor urbana: els valors més alts de diferència entre l'observatori situat a l'interior urbà i el situat a l'exterior tenen un rang màxim diari de fins a 11,2 ºC a València, els 9,5 ºC a Múrcia i els 7,1 ºC a Madrid.

Els resultats indiquen que la localització geogràfica i les característiques de cada zona són claus en el possible efecte de l'illa tèrmica urbana, cosa que suggereix una necessitat de fer estudis locals per determinar la major o menor importància de l'illa de calor urbana segons el tipus de ciutat.

Així mateix, apunten que a ciutats d'interior com Madrid i Múrcia l'illa tèrmica pot generar 'discomfort' a les persones, però té menys possibles efectes sobre la salut, ja que no incideix en les morts ni en els ingressos hospitalaris urgents a curt termini.

En canvi, en ciutats costaneres com València sí que s'identifica un risc més gran per a la salut, amb un augment de temperatures mínimes diàries urbanes relacionat amb morts i ingressos. En el cas de Barcelona, tant les mínimes com les màximes semblen influir-hi.

El treball està liderat des d'ISCIII pels doctors Julio Díaz i Cristina Linares. Els investigadors Miguel Ángel Navas i José Antonio López Bueno, de la Unitat esmentada, també han col·laborat en aquesta investigació, així com científics de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), de l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja del CSIC i del Servei de Salut de Castella-la Manxa.