Pluja / @EP

Durant aquest any, la sequera ha estat un dels problemes principals a Barcelona . Tot i que encara queda molt perquè se solucioni, la realitat és que les pluges dels darrers dies han permès donar una petita treva, tal com s'indica a les dades de maig a l' Observatori Fabra.

Segons l'informe del maig, les pluges dels últims 31 dies no es caracteritzen per la quantitat, sinó per la freqüència . Durant 11 dies hi ha hagut precipitacions, acumulant un total de 41,9 mm de pluja. Tot i que no és una quantitat molt elevada, és significativa considerant el context d'aquest any 2023, en què el total acumulat de pluges ha estat de 128,3 mm.

En termes de quantitat , s'han registrat únicament dos dies de pluja en què es van superar els 5,0 mm. El dia de més precipitació va ser el 25 de maig, quan a Barcelona es van registrar 18,8 mm de pluja. És interessant destacar que aquesta data va coincidir amb els esdeveniments de tancament de campanya.

Aquestes temperatures són encara més encoratjadores en recordar com va ser el mes passat de març, que va concloure amb tan sols 1,0 mm de pluja. Tal com es recull a les dades de l'Observatori Fabra, això el va convertir al març menys plujós des del 1914, a excepció del mes de març del 2019, quan només es van registrar 0,3 mm de pluja.