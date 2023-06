La L4 del Metro de Barcelona quedarà tallada al tram central des del 26 de juny fins al 25 d'agost a causa de les obres per renovar els sis quilòmetres entre les estacions de Verdaguer i Bogatell, una actuació que compta amb una inversió de més de 16 milions d?euros, informa l?Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aquest dijous en un comunicat.

Arxiu - L'estació de Verdaguer de la L4 del Metro de Barcelona - @TMB_BARCELONA - Arxiu

Els treballs s'executaran en dues fases: la primera es farà entre les estacions de Ciutadella i Vila Olímpica i Girona des del 26 de juny al 31 de juliol, i des de l'1 d'agost fins al 28 del mateix mes s'iniciarà la segona fase , en què la línia quedarà afectada des de Jaume I fins a Girona.

En total, s'enderrocaran i es construiran de nou sis quilòmetres de via, en què s'instal·laran 12.000 metres lineals de carril d'acer , en els quals s'aplicaran 475 soldadures elèctriques i unes 375 d'aluminomètriques i se subjectaran amb 18.600 fixacions antivibratòries.

ALTERNATIVES



Durant els talls, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el servei a la resta de línies de Metro respecte a l'oferta habitual en un mes de juny, cosa que augmentarà la freqüència en totes les línies menys a l'afectada.

L'L4 tindrà un interval de pas al voltant de cinc minuts, "el màxim possible ateses les circumstàncies de les obres", i l'empresa recorda que la mobilitat a les platges està parcialment garantida a través de la L4.

S'habilitarà un servei de busos llançadora que faran el recorregut afectat durant les dues fases de les obres, que tindran un interval de pas entre tres i quatre minuts, i es posaran en circulació el nombre màxim de busos que pugui absorbir la pròpia capacitat de els carrers, subratlla l?ATM.

També recomana les línies regulars de bus que operen en aquesta zona i que també estaran reforçades amb més vehicles: 6, V19 i V21, així com les línies de l'AMB (B20 i B25) per als desplaçaments entre Poblenou i Urquinaona; i TMB habilitarà un servei especial de bus només per a persones amb mobilitat reduïda entre Verdaguer i Joanic.

TRAMVIA



Gairebé alhora, entre el 26 de juny al 31 d'agost, es duran a terme les obres de connexió de vies del tramvia, des de Glòries a Verdaguer, que afectaran tota la línia T4 de Tram, que no prestarà servei a tot el seu recorregut.

Com a alternativa, s'habilitarà un bus llançadora entre les Glòries i l'Estació de Sant Adrià amb el mateix horari de funcionament que el Tram; i hi haurà la L1, L2 i L4 de Metro, la R1 de Rodalies, i les línies de bus 7, H14, H16 i V21.