Bus de TMB / Foto: TMB

Una enquesta realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela que el vehicle privat continua sent el mitjà de transport que s'utilitza més a les ciutats. L'enquesta va comptar amb la participació de 459 habitants de Barcelona. D'acord amb els resultats, l'automòbil és el mitjà de transport principal per al 48% dels residents a Barcelona quan es desplacen cap al seu lloc de treball.

Segons un informe de l'OCU, es revela que només el 43% dels residents a Barcelona fan servir regularment el transport públic, almenys una vegada a la setmana. A Barcelona , els mitjans de transport públic més utilitzats són l'autobús (28%) i el metro (24%), seguits del tren de rodalies (15%) i l'autobús interurbà (11%).

Els principals motius que porten els residents de Barcelona a no utilitzar el transport públic són diversos: la insuficient freqüència de pas, esmentada pel 32% dels barcelonins; la manca de connexions directes per a un 30%, cosa que implica la necessitat de fer múltiples canvis de mitjà de transport; i els llargs temps de viatge, amb un 27% dels barcelonins.

A més, el fet que els transports públics vagin molt plens de passatgers és un altre motiu que afecta, ja que un 26% renuncia al transport públic. Un altre factor significatiu és el preu elevat, on un 26% ho considera un obstacle. D'altra banda, els barcelonins destaquen un aspecte addicional que dissuadeix l'ús del transport públic a la ciutat, i és la sensació d'inseguretat. L'11% dels enquestats a Barcelona ho esmenten com un motiu per evitar-ne l'ús.