Els Bombers de la Generalitat s'han encarregat de les tasques de control i ventilació necessàries per a la tornada a la normalitat de les instal·lacions. | @EP

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge al matí en la contenció d'una fuita d'entre quatre i cinc litres de clor a la piscina de les instal·lacions esportives municipals Can Salvi, a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que no hi ha provocat ferits.

Segons han explicat fonts del cos, a les 09.48 hores han rebut l'avís d'una fuita a la sala de màquines de les instal·lacions, i nou dotacions s'han desplaçat fins al lloc i han evacuat una trentena de treballadors.

Els Bombers han segellat la fuga i han establert un perímetre al voltant del recinte esportiu per fer les tasques de control i ventilació necessàries per al retorn a la normalitat de les instal·lacions.