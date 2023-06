@EP

La reducció de la segregació escolar a Barcelona ha baixat un 26,4% al primer curs de l'ESO els sis darrers anys, mentre que el primer curs d'educació infantil ha estat del 23% ia la primària, del 15,9% , segons la quarta edició de l'informe periòdic biennal iniciat el 2016 que l'Ajuntament encarrega a l'Institut Metròpoli.

L'informe també recull que s'ha triplicat la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives especials entre el 2018 i el 2021, i ha augmentat la "distribució més equitativa (encara que no paritària)" de l'alumnat entre el sector públic i el privat-concertat, informa el consistori en un comunicat aquest dimarts.

Tot i això, també apunta a la "persistència d'algunes de les desigualtats socioeducatives" ia la necessitat de reafirmar el compromís a la ciutat en favor de la igualtat d'oportunitats, l'equitat educativa, la inclusió, i la lluita contra la segregació escolar, a els termes.

XARXA DE GUARDERIES



El percentatge de matrícula pública d'educació infantil de primer cicle és superior al de la privada "per primera vegada a la història", un fet que segons l'informe es dóna pel creixement de la xarxa d'escoles bressol municipals entre 2012 i 2022 (8 nous centres i 822 noves places).

Tot i aquest increment, l'oferta municipal no ha estat suficient per cobrir tota la demanda i el 43,2% de les famílies que han intentat accedir no han obtingut plaça: la taxa de demanda atesa ha empitjorat "lleument" ja que el 2015- El 2016 era del 59,2% i el 2022-2023, del 56,8%.

El document també veu la tarifació social com una "eina útil i positiva, amb beneficis sobretot per a les famílies en situació més vulnerable", i al detall, quatre de cada deu famílies se situen al tram més econòmic de tarifació social al curs 2021-2022.

L'augment de l'oferta pública d'educació infantil de segon cicle, primària i ESO i l'augment paral·lel del pes relatiu del sector públic sobre el total de matrícula ha fet que, entre els cursos 2001-2002 i 2021-2022, l'alumnat del sector públic deducació infantil de segon cicle hagi passat del 29,7% fins al 50,9%. A la primària, aquest canvi representa passar del 37,7% al 46,9%, ia l'ESO, del 22,4% al 38,8%.

REPETIDORS I GRADUACIÓ



Altres aspectes "positius" en matèria d' equitat educativa són la reducció dels repetidors (-3,8 punts percentuals) i l'augment del percentatge de graduació a quart de l'ESO, que passa del 88,8% al 93,9% del curs 2015-2016 a l'actualitat.

Avisen que "continuen existint" desigualtats segons l'estatus socioeconòmic de l'alumnat, i l'alumnat de nacionalitat estrangera, nois, i escolaritzats a centres públics obtenen pitjors resultats en termes de repetició i de graduació.

L'abandonament escolar prematur presenta una tendència a la baixa entre el 2014 i el 2022, tot i que del curs 2021 al 2022 ha augmentat, i es reflecteix un creixement a la matrícula de Batxillerat i l'FP a Barcelona durant l'última dècada.