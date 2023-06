Nostradamus / Arxiu

Nostradamus , un conegut intel·lectual francès, és àmpliament reconegut per les seves prediccions futuristes en les seves "centúries", les quals han impressionat el món sencer a causa de la seva notable precisió. És important considerar que aquestes prediccions es remunten al segle XVI.

Entre els esdeveniments més destacats que Nostradamus va predir hi ha l'assassinat de John F. Kennedy, la tràgica destrucció de les Torres Bessones a Nova York, les guerres mundials o la mort d'Isabel II, entre molts d'altres.

El més curiós és que Nostradamus va esmentar Espanya diverses vegades. Barcelona, en particular, va ser un dels seus llocs favorits al país i ho va esmentar fins a vuit vegades a la seva obra "Las Profecías", segons indica Sport. A continuació es detallen aquestes mencions:

Centúria I - Quarteta LXXIII



França té cinc parts per negligència assetjades, Tunísia, Argal escomeses per Persas: Lleó, Sevilla, Barcelona caiguda, No tindrà la flota pels Venecians

Centúria III - Quarteta LXXXIX

De Barcelona per mar una poderosa armada, Marsella sencera de por tremolarà: Illes ocupades de mar ajuda tancada, El teu traïdor a terra nedarà.



Centúria VI - Quarteta LVI

La temuda armada de l'enemic Narbó, Acovardirà molt molt les Respèriques: Perpinyà buidat pel cec Darbó, Aleshores Barcelona per mar donarà les piques.

Centúria VI - Quarteta LXIV

No s´arribarà a cap acord de pau, Tots els interessats obraran per engany, De pau i treva terra i mar protestat, Per Barcelona assaltada amb habilitat la flota.

Centúria VII - Quarteta X

Pel gran Príncep veí de Le Mans, Bizarro i valerós cap del gran exèrcit: Per mar i terra de Gals i Normandos, Ultrapassar Barcelona a Illa saquejada.

Centúria VII - Quarteta XVI

De Catón és trobat a Barcelona, Lloc en obert lloc, pedrós i allunyat, El gran que té i no té voldrà Pamplona, Per l'abadiat de Montferrat boirina.

Centúria VII - Quarteta XLII

De Barcelona, de Gènova i Venècia, De la Sicília pesta Monet units: Contra la Bàrbara armada apuntarà, Bàrbar empès molt lluny fins a Tunísia

Centúria X - Quarteta XIV

Urnel Vaucile sense consell de si mateix Osado tímid, per por presa, vençut, Acompanyat d'algunes branques lívides, A Barcelona als cartoixans convençut.

EN QUÈ ES TRADUEIX?



És evident que les prediccions de Nostradamus abasten una àmplia gamma de temes i esdeveniments. A més a més, tenen la particularitat d'abastar diferents períodes històrics, ja que cada centúria representa un segle des que van ser escrites les prediccions.

Fins ara, els experts no gosen afirmar categòricament la validesa de cap d'aquestes prediccions ni establir una connexió precisa entre un esdeveniment històric i alguna quarteta en particular. Dit això, cal esperar que les prediccions del apotecari francès no es compleixin, ja que algunes resulten realment inquietants.