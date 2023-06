@EP

Uns 100 agents de la Guàrdia Urbana patrullaran a les deu platges de Barcelona aquest estiu, en el marc del dispositiu de la Unitat de Platges que activen cada any i que ha entrat en funcionament aquesta setmana fins a finals de setembre.

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, han concretat aquest dimecres en roda de premsa que el dispositiu estarà format per 11 comandaments i 80 agents.

Aquesta unitat té l'objectiu de prevenir i actuar sobre "tots els fenòmens" que es detectin a la zona de les platges, i elaborar estratègies corresponents per fer front, davant d'un estiu que preveuen amb una ocupació molt alta.

Els policies patrullaran a peu, a scooters, vehicles de quatre rodes, bicicletes, quads adaptats per circular per la sorra i dues embarcacions semirígides que "permetran millorar les tasques de vigilància i control tant de la platja com dels espigons".

Aquest any també intensificaran els missatges de prevenció de seguretat dirigits als usuaris de la platja en diferents idiomes per recordar la perillositat d'algunes conductes, entre les quals banyar-se als espigons.

INTERVENCIONS EL 2022



L'estiu passat aquesta unitat va intervenir 116.018 begudes procedents de la venda ambulant no autoritzada i va interposar 20.037 denúncies per venda ambulant, de begudes i aliments, i van realitzar 272 detencions i 425 denúncies, la majoria per furts i apropiacions indegudes.

També va interposar 843 denúncies per altres activitats no autoritzades i 37 per no respectar les indicacions del bany, la majoria per banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades en què no està permès el bany, o el pas està restringit.