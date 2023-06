Guàrdia Urbana patrullant a la platja de Barcelona

Ja està activa la Unitat de Platges de la Guàrdia Urbana, que fins a finals de setembre patrullarà i durà a terme tasques de prevenció a les deu platges que configuren la façana marítima de Barcelona.

La unitat compta amb els recursos de la seu ubicada a l'Oficina Conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra del passeig de Joan de Borbó, el mòdul de la platja de la Barceloneta i el mòdul situat a l'espigó de la platja del Bogatell. Des d'aquests punts fa un seguiment de tots els fenòmens que detecten a la zona de platges i s'elaboren les corresponents estratègies per fer-hi front.

A més, l'equip de platges disposa d'escúters, vehicles de quatre rodes, bicicletes, quads adaptats per circular per la sorra i dues embarcacions semirígides que permeten millorar les tasques de vigilància i control tant de la platja com dels espigons.

Igual que l'any passat, la Guàrdia Urbana també intensificarà els missatges preventius adreçats als usuaris de la platja en diferents idiomes per recordar la perillositat d'algunes conductes, com ara banyar-se als espigons.

Als diferents mòduls hi haurà tríptics de denúncies en diferents idiomes i conjunts bàsics de vestuari de reposició per assistir a les víctimes de furts o robatoris que hagin perdut la roba (amb peces de roba i tiquets de transport públic per tornar al domicili).

La posada en marxa de la Unitat de Platges forma part de l' operació Estiu , que estarà activa fins a mitjans de setembre per garantir la correcta mobilitat, la convivència, el civisme i la seguretat a la ciutat durant els mesos durant els quals es registra un ús més intensiu de lespai públic, amb larribada del bon temps. Es tracta d' intensificar la tasca que la Guàrdia Urbana ja fa al llarg de l'any en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i la resta de serveis municipals.

L'estiu passat aquesta unitat va intervenir 116.018 begudes procedents de la venda ambulant no autoritzada i va interposar 20.037 denúncies per venda ambulant de begudes i aliments. També va interposar 843 denúncies per altres activitats no autoritzades i 37 més per no respectar les indicacions del bany i banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades on no està permès o el pas està restringit. Els agents d'aquesta unitat operativa van fer 272 detencions i 425 denúncies, la majoria de les quals per furts i apropiacions indegudes.