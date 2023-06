VTC / @EP

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que la restricció imposada per Barcelona a les llicències de vehicles de transport amb conductor (VTC) és contrària al dret comunitari. Tot i que els jutges de Luxemburg reconeixen que es poden establir limitacions, consideren que la proporció establerta per l'Àrea Metropolitana de Barcelona “no sembla idònia per garantir la consecució dels objectius de bona gestió del transport, del trànsit i de l'espai públic, així com de protecció del medi ambient", segons la sentència emesa aquest dijous.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es produeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) plantegés dues qüestions prejudicials als jutges de Luxemburg el gener del 2021. Aquestes qüestions van ser elevades després que la empresa Prestige and Limousine, una filial de Cabify, impugnés el reglament establert per l'autoritat metropolitana. En la seva argumentació, els jutges del TSJ català van expressar la sospita que en aquest litigi s'havien aplicat normes nacionals o internes que podrien haver infringit l'obligació de respectar les normes generals del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

L'advocat general, Maciej Szpunar, no va descartar la possibilitat d'establir restriccions a la llibertat d'establiment , però va emfatitzar que aquestes restriccions han d'estar degudament justificades i "respondre una raó imperiosa d'interès general i respectar el principi de proporcionalitat". Tot i això, l'Advocat General no va considerar que les autoritats de Barcelona haguessin demostrat de manera suficient que limitar l'emissió d'autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC) a una proporció d'1 per cada 30 llicències de taxi fos adequat per aconseguir una gestió adequada del transport local, el trànsit local, lús de lespai públic i la protecció del medi ambient.

Cal tenir en compte que el desembre passat, l'advocat general de la Unió Europea va emetre una opinió desfavorable sobre la proporció d' un vehicle de transport amb conductor (VTC) per cada 30 taxis imposats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es va argumentar que aquesta mesura va en contra de l'article 49 dels Tractats de la Unió Europea, que prohibeix "la llibertat d'establiment dels ciutadans d'un Estat membre al territori d'un altre Estat membre".

EL SECTOR VTC CREU QUE POSARÀ EN QÜESTIÓ LES RESTRICCIONS EN TOTA ESPANYA

Les patronals Feneval VTC i Unauto-VTC han celebrat la sentència emesa aquest dijous i consideren que "posarà en qüestió" les restriccions imposades al sector en altres regions com Aragó, Balears o València.

Totes dues associacions creuen que aquestes limitacions provoquen una "gran escassetat d'alternatives de transport" a les ciutats, enfront d'altres països europeus on no existeixen restriccions i on l'oferta de mobilitat per cada 1.000 habitants és superior, com per exemple a Londres, on hi ha 10,1 taxis i VTC per cada 1.000 ciutadans, a Amsterdam de 8,5, a Lisboa de 5,7 o París de 5,5, en contrast amb els 3,5 de Barcelona.

Respecte a l'exigència d'una segona llicència per a operar, el Tribunal considera que es tracta d'una "restricció a l'exercici de la llibertat d'establiment", perquè limita l'accés al mercat de nous competidors.

El Tribunal considera que aquesta segona llicència pot estar justificada si persegueix objectius de "bona gestió del transport, del trànsit, de l'espai públic i del medi ambient", alguna cosa que les patronals del sector creuen que "sembla molt allunyat d'algunes restriccions recents com la longitud mínima dels vehicles imposades en el Decret Llei de la Generalitat".

"El sector de la VTC celebra aquesta sentència, que no fa sinó demostrar que la regulació d'algunes regions espanyoles és contrària al Dret Espanyol i Europeu, i ens col·loca a la cua de molts països de la regió en matèria de mobilitat i sostenibilitat", ha assenyalat el portaveu de Feneval VTC, Ignacio Manzano.

Per part seva, el portaveu de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, ha comentat que, després d'aquesta sentència, el regulador espanyol "haurà d'adaptar la normativa perquè el nombre de llicències sigui determinat en funció de les necessitats de mobilitat dels ciutadans i el compliment dels objectius de sostenibilitat i no sobre la base dels interessos de la minoria més radical del taxi".