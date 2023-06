La serra de Collserola i el Tibidabo / Arxiu

L' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola han instat la ciutadania a extremar la prudència davant la sequera acumulada i les pluges "insuficients" registrades al maig.

En un comunicat de l'AMB d'aquest dijous, han recordat que el dispositiu de vigilància activa està activat per prevenir els focs, amb protocols actualitzats per a aquest any.

El dispositiu funciona cada dia de la setmana en horari de matí i tarda des de finals de maig i fins a principis de setembre i està format per 13 torres de vigilància, un equip de suport mòbil, els guàrdies del parc de Collserola (Barcelona) i una central de comandament i comunicacions.