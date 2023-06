El grup d'acció climàtica Tyre Extinguishers ha fet una protesta aquest dimecres a la nit al barri de Sarrià , a Barcelona. Com a conseqüència, molts veïns s'han despertat veient com els cotxes han quedat inutilitzats per no poder utilitzar les rodes.

Els ecologistes han deixat una carta als cotxes on expliquen la seva acció. "Això no va en contra com a persona", afirmen a la missiva, justificant l'acció per "intentar conscienciar que ja no ens podem permetre aquest tipus de cotxe com a societat".

En concret, l'acció anava adreçada als vehicles SUV i als 4×4, tot i que també han rebut altres turismes. Segons Tyre Extinguishers, són “un desastre per al nostre clima”.

Segons ha informat BTV, els propietaris d'aquests vehicles encara no han presentat cap denúncia a Mossos d'Esquadra.