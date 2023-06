Foto: Tast a la Rambla

El dissabte 10 de juny de 2023 tindrà lloc una experiència sensorial amb molt de sabor amb la col·laboració de l’ONCE i d’Amics de la Rambla, a l’Espai Showcooking de la Plaça Catalunya, a les 16.00 h. Serà una de les activitats del Tast a la Rambla 2023, un festival gastronòmic on es poden degustar tapes i plats elaborats per diversos restaurants de la ciutat, tant d'autor com de cuina tradicional.

L’experiència està pensada per a 20 comensals, que gaudiran d’una experiència gastronòmica multisensorial, amb la qual es pretén sensibilitzar-los sobre la realitat de les persones cegues: com es desenvolupa l’acte de menjar. Sense la vista, la percepció dels aromes, de les textures, dels sabors i, fins i tot, dels sons, es potencien i esclaten a la boca amb tot el sabor.

Un cop asseguts, al voltant d’una barra en forma d'U, es taparan els ulls amb antifaços. Prèviament a la degustació, rebran les recomanacions i indicacions per part d’una professional de l’ONCE, per tal d’orientar-los a l’hora de localitzar el pa, el tovalló, els coberts, el plat i els gots o copes que tindran a taula.

Es faran tres degustacions: una tapa, un plat i unes postres dels restaurants i pastisseries participants en el Tast a la Rambla 2023. També podran testar un vi. Després de cada plat la tècnic en rehabilitació de l’ONCE intercanviarà opinions amb els assistents i al final es mostrarà el plat que s’ha menjat.