Els organitzadors van destacar el potencial de la plaça Catalunya com un espai atractiu per a activitats a la ciutat. | @EP

L'IX 'Tast a la Rambla' de Barcelona ha tancat aquest diumenge superant les 450.000 visites i 152.000 degustacions durant els quatre dies de la fira gastronòmica a la plaça de Catalunya, on s'ha traslladat aquest any per les obres a la Rambla Santa Mònica.

El públic ha estat sobretot de Barcelona (48%), seguit de la resta de Catalunya i d'Espanya (21%) i d'estrangers (31%), informa l'organització en un comunicat.

La tapa més venuda han estat els Cavatelli a la Norcina i tòfona negra, del restaurant Ceconi's, un dels 36 restaurants i pastisseries de la ciutat participants en un espai de gairebé 11.000 metres quadrats.

ESPAI PROVISIONAL



La ubicació provisional de la plaça de Catalunya es va consensuar entre l'Ajuntament de Barcelona i els organitzadors: Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i grup Gsr, per evitar les obres de Rambla de Santa Mònica.

El president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, i la directora del grup GSR, Roser Torras, han destacat que, amb la nova ubicació de la fira, aquest any es demostra que la plaça Catalunya és un espai on es poden fer activitats atractives per als barcelonins.