@EP

La plataforma espanyola de multimobilitat Cabify ha demanat al proper govern de Barcelona reunir-se amb el sector VTC i "prendre les converses" amb l'objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat i també la qualitat de l'aire.

S'ha pronunciat així en un comunicat després que dijous passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) declarés il·legal la limitació del nombre de llicències de serveis de vehicles de transport amb conductor (VTC) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( AMB) a una per cada trenta permisos a serveis de taxi.

En el mateix comunicat, ha apuntat que les últimes setmanes Cabify ha superat el seu rècord de demanda de serveis VTC per part de ciutadans i turistes a Barcelona, "superant fins i tot les xifres registrades el 2019".

També ha alertat que la plataforma "no està sent capaç de cobrir entre el 30% i el 40% de les peticions de viatges dels seus usuaris", arribant al 60% en alguns moments del cap de setmana , cosa que per a Cabify reflecteix la necessitat d'alernatives.

En aquest sentit, ha assenyalat que "l'escassetat d'alternatives compartides" no és un problema puntual d'un cap de setmana concret, sinó un problema estructural que es reflecteix, apunta, a cues a estacions i aeroports.

Davant aquest escenari, la companyia ha expressat que manté la seva "vocació de seguir operant a Barcelona, tal com fa des de fa 10 anys, malgrat les traves que ha trobat en aquest viatge". "Una regulació que permeti una major oferta i qualitat en el servei repercutirà positivament en la mobilitat i la ciutat en conjunt", ha conclòs.