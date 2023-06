Una imatge del temple. Foto: Europa Press

La Comissió Teològica de la Sagrada Família de Barcelona ha lliurat al Vaticà un projecte per a la façana de la Glòria per certificar que la interpretació teològica sigui correcta, han informat a Europa Press fonts del temple.

Aquesta comissió teològica, encapçalada per l'arquitecte Jordi Faulí, ha lliurat un informe de 89 pàgines en què interpreta el projecte d'Antoni Gaudí per a aquesta façana basant-se en la documentació de l'arxiu de la Sagrada Família.

El catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha assegurat a la cadena que no hi ha "text de puny i lletra perquè Gaudí era pràcticament àgraf", però que s'han basat en els àlbums i els deixebles. El projecte lliurat al Vaticà, segons TV3 , inclou una gran escalinata d'entrada que condueix a una gran plaça sobre el carrer Mallorca, amb un peveter, una font i un grup de tombes (simbòliques o de benefactors) al centre per recordar la mortalitat .

També contempla representar l'infern, al túnel del carrer Mallorca a vista de cotxes i vianants, on es descriuria la vida d'ultratomba, i el cel, amb un pòrtic de 16 llanternes ("ple de cossos resplendents, molt alegres"), segons Faulí) i 7 portes d'entrada després d'un bosc de columnes.