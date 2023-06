Una escola bressol de Barcelona. Foto: Ai. de Barcelona

Encara que al curs escolar 2022-23 encara li queden alguns dies, els responsables acadèmics treballen en el curs que ve. I pel que fa a les escoles bressol municipals de Barcelona, ja està decidida la data en què els més joves tornaran a les aules: serà el divendres 8 de setembre.

Així ho va confirmar dimarts 13 de juny passat l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), apuntant que s'allargarà fins a mitjans de juliol de l'any que ve, concretament fins al dia 12 del setè mes de l'any.

Al marge de l'inici i el final de les classes, docents i equips directius de les escoles bressol municipals disposaran dels dies 4, 5 i 6 de setembre, dies laborables no lectius, per preparar el curs. De la mateixa manera, el 15 de juliol de 2024 servirà com a cloenda.

LLISTA D'ADMESOS

D'altra banda, dimecres 14 de juny es publicarà la llista d'admesos (i la llista d'espera resultant) del procés de preinscripció per a aquesta primera etapa de l'educació.

Amb aquestes llistes a disposició de les famílies, el dijous 15 s'obrirà el termini de matrícula, que estarà habilitat fins dimecres 21.

A Barcelona s'ofereixen 4.766 places vacants als 105 centres, mentre que s'han rebut un total de 8.425 sol·licituds.