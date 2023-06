Foto: Twitter (@TaxiProjectEU)

Uns 300 taxistes de Catalunya i altres punts d'Espanya han començat aquest dimecres 14 de juny una marxa lenta convocada per Élite Taxi contra la liberalització dels vehicles de transport amb conductor (VTC) en vies interurbanes.

Han sortit des de la plaça d'Espanya cap a la Gran Via per continuar pel passeig de Gràcia, on tenen previst deixar els taxis aparcats ocupant tots els carrils des del carrer Rosselló fins al carrer de Casp i des de la Gran Via fins al carrer Entença.

Un cop estacionats, pretenen dirigir-se cap a la Delegació del Govern a Catalunya per traslladar el delegat, Carlos Prieto, la seva petició que el Govern limiti les autoritzacions de llicències de serveis de VTC en vies interurbanes.

A la marxa lenta hi participen taxistes de ciutats catalanes com Terrassa, Sabadell i Sitges i també d'altres comunitats autònomes com Euskadi i la Comunitat de Madrid.

Aquesta reivindicació arriba després que dijous passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) declarés il·legal la limitació del nombre de llicències de serveis de VTC a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que fins ara era d'una vegada cada trenta permisos de servei de taxi.

L'alt tribunal europeu sí que considera que pot resultar necessari exigir l'obtenció d'una llicència addicional a la prevista a nivell nacional per assegurar la bona gestió del transport, el trànsit i l'espai públic i la protecció del medi ambient.