Guàrdia Urbana / @EP

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que l' Ajuntament de Barcelona no promociona les dones als càrrecs directius superiors de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). En els 180 anys d'història del cos policial cap dona ha arribat a la categoria d'alta direcció policial d'intendent més gran.

Des de CSIF denuncien que “queda més que provada l'existència d'un sostre de vidre als càrrecs d'alta direcció de la Guàrdia Urbana de Barcelona i que els ascensos de dones en altres categories han estat producte no de la voluntat de l'organització sinó de la modificació que es va fer de la Llei de Policies Locals de Catalunya que els obliga i en el cas de les dues places d'intendent major de forma absolutament planificada no es van convocar les 4 vacants existents per evitar que una dona pogués accedir a l'alta direcció a igualtat doportunitats”.

“Apliquen una llei d'igualtat per a les escales inferiors, amb el consegüent perjudici que hem vist a les oposicions recents de promoció interna de caporals i sergents, sense importar-los el mal que han originat, però per a l'escala de l'alta direcció (intendents majors) esquiven la llei (no hi ha reserva de gènere) i es garanteixen amb això la presència masculina. D'això se'n diu política masclista i classista.”